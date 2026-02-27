България разочарова срещу Норвегия в предварителните квалификации за Евробаскет 2029

Българският национален отбор за мъже претърпя първо разочарование в дебютния етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 в Испания, Гърция, Словения и Естония. Селекцията на Любомир Минчев отстъпи пред Норвегия с 67:76 в среща от третия кръг в група B, изиграна в "Хьонефос Арена", Хьонефос. Българите не намериха аргументи още от самото начало, когато влязоха в ролята на догонващи, а щурмът в края на мача се оказа прекалено закъснял и съставът на Матиас Екхоф удържа успеха, който е втори пореден в пресявките. Така кошмарът на "лъвовете" на норвежка земя продължава, след като преди 3 години сбъркаха срещу скандинавците и в предварителните квалификации за европейското първенство през 2025 година.

Ситуацията за "трикольорите" се влоши още през първото полувреме, тъй като Дий Бост се контузи и не се появи в игра до финалната сирена. Освен това Минчев бе изгонен в заключителните минути на двубоя заради спор с реферите. Норвежците пък останаха без Харал Фрай, който също получи травма. Мачът бе изгледан в залата от президента на ФИБА Европа в лицето на Хорхе Гарбахоса.

Представителният ни тим има на сметката си една победа и две загуби, като заемат второто място в групата, а норвежкият отбор окупира върха с пълен актив от два успеха. На 2 март (понеделник) българите ще имат визита на Армения, докато следващата среща на скандинавците ще бъде на 2 юли срещу арменците. Напред продължава победителят от всяка група, както и най-добрият тим, завършил на второ място в първата фаза.

По-добрата игра в защита, комбинирана с точните стрелби на Крис-Ебу Ндоу и Стан Mьос, вдъхновиха домакините по пътя към двуцифрената разлика в откриващите минути. Гостите се намираха в безизходица и трудно стигаха до верни решения, особено срещу Ндоу, който бе под пара и собственоръчно осигури на аванс от 13 точки на норвежците в края на встъпителния период.

Нападението на скандинавците вървеше като по учебник и в хода на следващата десетка, в която отблъскваха всеки щурм на своите съперници. Усилията на Йордан Минчев се оказаха епизодичен фойерверк, а Ндоу напомни за себе си и поведе норвежкия отбор да се оттегли при 46:33 в съблекалнята.

Домакините продължиха да наказват българската защита на старта на третата част и двуцифрената им разлика остана непокътната. „Лъвовете“ отново не намериха противодействие и норвежците си извоюваха 15-точков актив след 30 минути игра.

„Трикольорите“ се събудиха от летаргията в заключителната четвърт, когато показаха друго лице, а Александър Стоименов и Димитър Димитров се активизираха, за да редуцират пасива им само 6 точки. Скандинавците реагираха в ключов момент чрез Милован Савич и Ндоу, които до финалната сирена не позволиха срив.

Димитър Димитров се разписа с 12 точки за българите. Павлин Иванов финишира с 11 и 5 борби.

Крис-Ебу Ндоу блесна за победителите със своите 27 точки (23 през първото полувреме), 8 борби и 4 успешни шута зад дъгата. Стан Мьос отбеляза 17 точки, включително и 5 точни стрелби от далечна дистанция. Милован Савич наниза 10.