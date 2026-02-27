БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса...
Освободиха директора на Изпълнителна агенция...
Премиерът иска от ресорните министри мерки за облекчаване...
Васил Терзиев за решенията на ВАС за чистотата: Няма да подписваме договори под натиск

У нас
Снимка: БТА
Столична община ще изпълни в пълен обем решенията на Върховния административен съд по процедурите за възлагане на обществените поръчки за сметосъбиране и сметоизвозване, съобщиха от пресцентъра на общината.

"Няма драма. Има съдебни решения и следващи стъпки по процедура. Ще ги извървим докрай и, ако се наложи, ще стартираме нови процедури. Колкото пъти е необходимо", заяви кметът на София Васил Терзиев.

По отношение на Зона 1 и Зона 6 съдът връща процедурите на етап „класиране“. За Зона 4 процедурата е върната на етап преценка за допустимост на участниците, т.е. разглеждане на представените Единни европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).

"Още в началото заявих, че няма да позволим хора с прякори и зависимости да диктуват правилата и цените в София. Мафиотизацията прогонва почтения бизнес и убива конкуренцията. Ние казахме "не" – и продължаваме да го казваме. Ще използваме всеки законов механизъм, за да защитим интереса на столичани. Ще сключим трайни договори за битовото сметосъбиране само когато имаме гаранции за качество и разумна цена. Няма да подписваме под натиск", заяви още кметът на София.

Предвид съдебните решения, кметът на София ще издаде заповед за назначаване на нова комисия, която да продължи работата по съответните процедури от етапите, посочени от съда. Мандатът на досегашната комисия е приключил с изготвянето на доклада ѝ и последващото решение на възложителя (зам.-кмета на Столична община).

Новоназначената комисия ще извърши необходимите действия съобразно съдебните указания. До приключване на работата им Столична община няма да коментира евентуални бъдещи решения, тъй като това би представлявало недопустимо вмешателство в дейността на комисията.

Услугата по сметосъбиране и сметоизвозване във всички 8 района, засегнати от решенията, е осигурена и няма прекъсване.

"Това ни дава време да свършим работата без прибързване. Столична община е възложителят и нашата отговорност е към софиянци", заяви кметът.

По отношение на Зона 3 Върховният административен съд потвърждава решението на Столична община за прекратяване на процедурата. Услугата там продължава да се изпълнява с общински капацитет. Предстои анализ дали този модел ще бъде устойчив в дългосрочен план или ще бъде стартирана нова процедура.

Очаква се произнасяне и по Зона 7. При сходно решение действията на Столична община ще бъдат идентични – изпълнение на съдебния акт и продължаване на процедурата по законосъобразен ред.

“Надграждаме общинския капацитет така, че повече никой да не може да притиска София. Преди година един единствен район се почистваше от общината. Днес шест района разчитат изцяло или частично на нашия капацитет. Изграждаме и собствена система за събиране на отпадъци от опаковки – над 50% от боклука в София. Там също ще разчупим олигополния модел, който години наред задушаваше развитието на сектора.”

Столична община действа в рамките на закона и гарантира непрекъсваемостта на услугата във всички зони на града.

"Да, качеството не навсякъде е това, което искаме, но се подобрява с всеки изминал ден и благодаря на столичани за търпението и активното участие в подкрепа на нашата позиция", допълни Васил Терзиев.

#кметът Васил Терзиев #кризата с боклука #Васил Терзиев #Столична община #ВАС

