Станка Златева: На някои хора им спря кранчето и това много боли

Председателят на федерацията по борба Станка Златева заяви, че няма притеснения от протестите, планирани от треньори и състезатели за следващата седмица. В ексклузивно интервю за БНТ тя каза, че продължава да работи за българската борба.

„Затова, че на някои хора им спря кранчето? Мисля, че това много боли. Ние искаме да правим българска борба, и тия хора, които сме се обединили, работим за българската борба. Елис Гури, световен шампион, престъпник, който е хванат и се е издирва от полицията в Албания. Той е човек, скача и като какъв, събира подписка? Хората от клубовете звънят – „Притискат ни, лъжат ни, карат ни да се подписваме за не знам какво“. Вчера съм била на среща при министъра да обясним, че има покани, пратени са. Половината ЦСКА са тук, половината не идват. Никой ни ги е спирал“, коментира Златева.

„Трябва да ви кажа, че има огромна разлика. Че някои хора 30 години командват борбата и се облагодетелстват от нея. За какво протестират? Срещу кого протестират? Че не могат да си прикрият егото“, добави Георги Мърков.

В заключение Златева каза: „Хората и клубовете са избрали. И ако трябва, пак ще избират“.

