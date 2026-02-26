БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Павлин Иванов: Отборният дух ще ни помогне най-много

Спорт
На националния тим по баскетбол предстоят две срещи от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. България гостува на Норвегия на 27 февруари и на Армения на 2 март.

павлин иванов отборният дух помогне
През годините сме изградили доста добра атмосфера между нас. Химията е на високо ниво. Хубавото е, че свършихме доста работа със забавление. Надявам се сега да покажем каква работа сме свършили и да вземем две победи. Това каза Павлин Иванов при заминаването на националния ни отбор по баскетбол за Норвегия. За селекцията на Любомир Минчев предстоят две срещи от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. България гостува на Норвегия на 27 февруари и на Армения на 2 март.

Той сподели, че очаква трудни мачове и срещу двата тима, но отборът ще подходи сериозно.

"Като погледнем и двата отбора не са нещо кой знае какво в Европа, но проблемът е, че и ние като подценим отборите, можем да загубим от всички. А, когато подходим сериозно, наистина може да играем доста добър баскетбол", каза националът.

"Очаквам трудни мачове. Особено първият с Норвегия ще е доста тежък. Надявам се да не е, но сме подготвени психически да подходим сериозно. Отборният дух ще ни помогне най-много", обясни той.

Вижте интервюто във видеото!

