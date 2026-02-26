Павлин Иванов: Отборният дух ще ни помогне най-много

През годините сме изградили доста добра атмосфера между нас. Химията е на високо ниво. Хубавото е, че свършихме доста работа със забавление. Надявам се сега да покажем каква работа сме свършили и да вземем две победи. Това каза Павлин Иванов при заминаването на националния ни отбор по баскетбол за Норвегия. За селекцията на Любомир Минчев предстоят две срещи от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. България гостува на Норвегия на 27 февруари и на Армения на 2 март.

Той сподели, че очаква трудни мачове и срещу двата тима, но отборът ще подходи сериозно.

"Като погледнем и двата отбора не са нещо кой знае какво в Европа, но проблемът е, че и ние като подценим отборите, можем да загубим от всички. А, когато подходим сериозно, наистина може да играем доста добър баскетбол", каза националът.

"Очаквам трудни мачове. Особено първият с Норвегия ще е доста тежък. Надявам се да не е, но сме подготвени психически да подходим сериозно. Отборният дух ще ни помогне най-много", обясни той.

