Александър Кръшняк: Няма да се целя по-ниско

Продължавам в същата насока, няма да се целя по-ниско. Следващият сезон има световно първенство, така че то ще е сред целите ми, както и кръговете от Световната купа. Това каза пред БНТ националният състезател Александър Кръшняк, който днес взе участие в Университетските зимни игри в Пампорово.

„Последните три години се стремим да нагласим програмата така, че да участвам тук, защото е много хубаво преживяване - събира всички студенти, които се интересуват от зимни спортове и от спорт като цяло. Тази година съвпадна програмата и сме много радостни всички да участваме“, коментира Кръшняк пред БНТ.

Той предстои ѝ какво му предстои в следващите дни.

„Веднага след състезанието заминаване за Германия, за последния старт от Световната купа във Винтерберг. Това ще бъде краят на сезона в Световната купа. След това се прибирам и да, малко учене, трябва да си наблегне и на ученето все пак“, добави спортистът.

Той разказа и как минава един негов сезон сред професионалистите.

„Всеки сезон е различен. Този сезон имаше много пътуване, защото обикаляхме по много стартове. Обикновено първите месеци от сезона - ноември, декември, са по-скоро подготовка, състезателният период ни е след януари“, каза още сноубордистът.

Той сподели и амбициите си за следващия сезон.

„Да продължавам в същата насока, няма да се целя по-ниско. Следващият сезон има световно първенство, така че то ще е по-скоро от целта, както и кръговете от Световната купа, разбира се. Състезанията си вървят“, завърши Кръшняк.

