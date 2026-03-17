Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева...
Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Тръмп смята да превземе Куба на фона на петролното ембарго

Емилия Запартова
По света
Мащабно прекъсване на тока на острова остави на тъмно близо 10 млн. души, част от мрежата вече е възстановена

Снимка: БТА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп вярва, че ще има "честта да превземе Куба" и според американската преса смята да свали кубинския президент. Изявленията идват на фона на мащабно прекъсване на електрозахранването на острова, което остави на тъмно близо 10 милиона души. Част от мрежата вече е възстановена.

Кубинци удряха тенджери и тигани в центъра на Хавана, за да протестират срещу прекъсването на тока. Операторът на електроенергийната мрежа на страната заяви, че националната мрежа се е сринала на фона на наложена от Съединените щати петролна блокада. Тя е парализирала остарялата система за производство на електроенергия на острова. Тъмнината вече е ежедневие за кубинците.

Зенаида, професор по международни отношения: "Свикнали сме със спиранията на тока. Продължаваме напред и нищо не се случва."

Заради петролната блокада прекъсванията на тока са средно с продължителност над 10 часа. Куба изпитва и сериозен недостиг на бензин и керосин. Москва протегна ръка към съюзника си в Карибския басейн.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Ние сме готови да окажем всякаква възможна помощ. Всички тези въпроси се обсъждат с нашите кубински колеги."

На фона на петролната блокада Хавана прие важно решение за икономиката си.

Оскар Перес-Олива, министър на външната търговия и чуждестранните инвестиции на Куба: "Говорим, на първо място, за възможността да се позволи на кубинци, които пребивават в чужбина, да участват или да притежават частни компании в Куба."

Кубинците на острова, имат право да откриват и управляват частен бизнес от 2021- ва насам, но гражданите, живеещи извън страната, са изключени.

Франсиско Диас, пенсионер в Хавана: "Ако това е отваряне към северноамерикански капитал е добре дошло. Ако са кубински инвеститори, още по-добре, защото те са се справили добре в чужбина."

В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп ожесточи реториката си спрямо острова. Той каза, че вярва, че ще има "честта да превземе Куба", без да уточнява какво точно има предвид.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Това е голяма чест. Превземане на Куба. Под някаква форма. Искам да кажа, независимо дали я освободя или превзема, мисля, че мога да правя с нея каквото си поискам. В момента те са много отслабена нация."

Администрацията на Тръмп възнамерява да принуди кубинския президент Мигел Диас-Канел да напусне поста си, съобщи "Ню Йорк таймс", позовавайки се на свои източници. Според вестника, отстраняването на Диас-Канел би позволило структурни промени в икономиката на страната, което пък би разширило възможностите за американските компании. Изданието обаче смята,че Тръмп няма за цел да променя политическата система в Куба.

#Доналд Тръмп #САЩ #Куба

ТОП 24

Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
1
Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас
Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да охранява Ормузкия проток?
2
Тръмп отново предизвиква НАТО, може ли морската коалиция да...
Застудяване и валежи в близките дни
3
Застудяване и валежи в близките дни
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток
4
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да...
Посещението на Тръмп в Китай може да бъде отложено заради войната в Близкия изток
5
Посещението на Тръмп в Китай може да бъде отложено заради войната в...
Външните министри от ЕС обсъждат как да остане отворен Ормузкия проток
6
Външните министри от ЕС обсъждат как да остане отворен Ормузкия проток

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
3
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
4
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
5
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
6
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април

Още от: САЩ и Канада

Иран - "Не искаме примирие", Тръмп - "Ние сме най-силната държава в света"
Иран - "Не искаме примирие", Тръмп - "Ние сме най-силната държава в света"
Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток Доналд Тръмп разочарован от липсата на желание съюзниците на САЩ да обезопасят Ормузкия проток
Чете се за: 01:45 мин.
Куба остана без ток Куба остана без ток
Чете се за: 00:57 мин.
Началникът на канцеларията на Белия дом Сюзи Уайлс е диагностицирана с рак на гърдата Началникът на канцеларията на Белия дом Сюзи Уайлс е диагностицирана с рак на гърдата
Чете се за: 00:42 мин.
Посещението на Тръмп в Китай може да бъде отложено заради войната в Близкия изток Посещението на Тръмп в Китай може да бъде отложено заради войната в Близкия изток
Чете се за: 01:35 мин.
Шон Пен предпочете Украйна пред Оскарите Шон Пен предпочете Украйна пред Оскарите
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът на Педя човек - лакът брада
Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева – гласът...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Убит е Али Лариджани, наричан "силният човек в Техеран", съобщи Израел Убит е Али Лариджани, наричан "силният човек в Техеран", съобщи Израел
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Последен ден за регистрация на листите: Партиите влизат в надпревара за вота на 19 април Последен ден за регистрация на листите: Партиите влизат в надпревара за вота на 19 април
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Шест години затвор за шофьора, причинил смъртта на трима души в Разград Шест години затвор за шофьора, причинил смъртта на трима души в Разград
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Иран - "Не искаме примирие", Тръмп - "Ние сме...
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за превишена...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Варненско семейство плаща с месеци завишени сметки за ток,...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
