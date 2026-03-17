Тръмп смята да превземе Куба на фона на петролното ембарго

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вярва, че ще има "честта да превземе Куба" и според американската преса смята да свали кубинския президент. Изявленията идват на фона на мащабно прекъсване на електрозахранването на острова, което остави на тъмно близо 10 милиона души. Част от мрежата вече е възстановена.

Кубинци удряха тенджери и тигани в центъра на Хавана, за да протестират срещу прекъсването на тока. Операторът на електроенергийната мрежа на страната заяви, че националната мрежа се е сринала на фона на наложена от Съединените щати петролна блокада. Тя е парализирала остарялата система за производство на електроенергия на острова. Тъмнината вече е ежедневие за кубинците.

Зенаида, професор по международни отношения: "Свикнали сме със спиранията на тока. Продължаваме напред и нищо не се случва."

Заради петролната блокада прекъсванията на тока са средно с продължителност над 10 часа. Куба изпитва и сериозен недостиг на бензин и керосин. Москва протегна ръка към съюзника си в Карибския басейн.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Ние сме готови да окажем всякаква възможна помощ. Всички тези въпроси се обсъждат с нашите кубински колеги."

На фона на петролната блокада Хавана прие важно решение за икономиката си.

Оскар Перес-Олива, министър на външната търговия и чуждестранните инвестиции на Куба: "Говорим, на първо място, за възможността да се позволи на кубинци, които пребивават в чужбина, да участват или да притежават частни компании в Куба."

Кубинците на острова, имат право да откриват и управляват частен бизнес от 2021- ва насам, но гражданите, живеещи извън страната, са изключени.

Франсиско Диас, пенсионер в Хавана: "Ако това е отваряне към северноамерикански капитал е добре дошло. Ако са кубински инвеститори, още по-добре, защото те са се справили добре в чужбина."

В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп ожесточи реториката си спрямо острова. Той каза, че вярва, че ще има "честта да превземе Куба", без да уточнява какво точно има предвид.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Това е голяма чест. Превземане на Куба. Под някаква форма. Искам да кажа, независимо дали я освободя или превзема, мисля, че мога да правя с нея каквото си поискам. В момента те са много отслабена нация."

Администрацията на Тръмп възнамерява да принуди кубинския президент Мигел Диас-Канел да напусне поста си, съобщи "Ню Йорк таймс", позовавайки се на свои източници. Според вестника, отстраняването на Диас-Канел би позволило структурни промени в икономиката на страната, което пък би разширило възможностите за американските компании. Изданието обаче смята,че Тръмп няма за цел да променя политическата система в Куба.

