Никола Караманолов: Чакам с голямо нетърпение световния шампионат по лека атлетика

Лекоатлетът Никола Караманолов се надява да се класира на полуфинал, в спринта на 60 метра, на световното първенство по лека атлетика в зала.

Караманолов е сред най-бързите български спринтьори в последните години, като през миналото лято достигна до финала на 100 метра на европейското първенство за младежи. През настоящия зимен сезон Караманолов подобри личния си резултат на 60 метра до 6.60 секунди.

"Настроението е изключително добро. Цялата ми подготовка към световното първенство беше с едно огромно настроение. Чакам състезанието с голямо нетърпение. Целите са ми да се класирам за полуфинал. Аз мисля, че за там ми е мястото. Целя да направя още един силен личен резултат, който да слезе под стария националния рекорд на България", сподели той в интервю за БНТ.

На 60 метра България ще бъде представена и от Христо Илиев.

"Конкуренцията е изключително здравословна. Ако няма конкуренция, просто няма силни резултати. Това показахме и на националния шампионат. Аз много се радвам за него. Искам да си подобри личния резултат и той. Радвам се, че България изпраща двама спринтьори за първи път в историята на леката атлетика", допълни неговият съотборник.

Според него младото поколение е способно да постигне големи резултати.

"Настроението е изключително добро. Аз много се радвам, че изпращаме толкова млад отбор на световно първенство в зала. Това не се е случвало от доста дълги години. Това показва, че сме едно поколение, което може да се развива занапред. Пожелавам, да изпратим още по-голям отбор на Олимпиадата 2028 година", завърши Караманолов.

