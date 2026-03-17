Затвориха Прохода на Републиката заради катастрофа
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Последен ден за регистрация на листите: Партиите влизат в надпревара за вота на 19 април

Днес в 17.00 часа изтича крайният срок за регистрация на кандидатските листи за вота на 19 април. На какво залагат партиите, за да спечелят одобрението на хората?

Повечето листи вече са известни. ПП-ДБ все още не са регистрирали своите листи. Но заявиха, че те са отворени за хората от протеста. Редени са на квотен принцип, като всяка една партия от коалицията е правила свой вътрешен подбор.

Венко Сабрутев - "Продължаваме промяната": "Младите студенти, младите лекари, джен зи поколението е изключително силно представено, изключително силно представени са хората с увреждания, защото няма как да говорим за хората с увреждания и те да не са представени там в листите. Тази листа е обновената листа. Ние имаме ясна решетка, тази решетка е запълнена с конкретни имена и тази решетка днес ще бъде входирана в ЦИК."

Президентът Румен Радев (2017 - 2026) и коалиция “Прогресивна България” залагат на бивши служебни министри, легендарни спортисти, юристи, архитекти, лекари и преподаватели.

Иван Демерджиев, водач на листи на "Прогресивна България": "Аз вярвам, че този процес покрай изборите ще даде възможност тази партия да се изгради на здрави основи, като има наблюдения върху начина, по който хората могат да работят, да управляват процеси, да поемат отговорност и вярвам, че това ще бъде една много солидна основа при изграждане на партията след изборите.
БНТ: Т.е. в момента няма ядро ли?
- Има ядро, но няма партия. Това са две много различни неща. Ядрото си го представете като един камък, от който трябва да се извае скулптура, няма скулптура още, има камък."

Румен Радев е начело на листата на коалицията в 25 МИР - София. Именно за 25 МИР се очертава да бъде и лидерската битка. Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов традиционно ще води две листи – в столичния 25 МИР София и в Пловдив-град. Там начело на листата на "Възраждане" е Костадин Костадинов, на МЕЧ - Радостин Василев.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Просто искам вие да кажете как се стигна до това решение, за да се избегнат всички спекулации по темата?"

Живко Тодоров, кмет на Стара Загова: "Истината е, че ние с Вас изговорихме това още преди да се вземе решиение и заедно коментирахме, че не е редно в момента кметовете да влизат в листите, защото по този начин няма как да го обясним на хората."

Димитър Николов, кмет на Бургас: "Има големи предизвикателства и различна е икономическата картина във всеки един регион в страната. И по-лично и по ангажиащо е и ще предложим конкретни инициативи, които да бъдат водещи в политиката на ГЕРБ и така би трябвало да бъде."

Лидерът на ДПС Делян Пеевски ще води листите - в Благоевград и в Кърджали. Лидерът на БСП Крум Зарков повежда листата на социалистите в 24 МИР София. Двама бивши премиери на редовен кабинет се впускат в надпреварата Росен Желязков за ГЕРБ-СДС в Благоевград. Очаква се Николай Денков да води листата на ПП-ДБ също в Благоевград и 23 МИР. Утре в ЦИК ще бъдат изтеглени номерата, с които партии и коалиции ще се явят на изборите на 19 април.

