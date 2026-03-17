Иран преговаря с ФИФА за преместване на мачовете от Мондиала в Мексико

Иранската футболна федерация е влязла в преговори със Световната централа (ФИФА) с идеята да премести мачовете на националния си отбор от територията на САЩ към Мексико с идеята да гарантира сигурността на своите футболисти, обяви Мехди Тадж – лидер на иранския футбол.

„Тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че не може да гарантира безопасността на нашите футболисти, ние няма как да ги накараме да отидат там и да играят спокойно. И няма да отидем в САЩ, това е категорично. И в момента водим преговори с ФИФА, за да бъдат преместени нашите мачове в Мексико“, обясни Тадж позицията на своята страна в пост, публикуван от иранското посолство в Мексико в социалната мрежа Х.

ФИФА за момента не е отговорила на въпроса дали такива преговори се водят и как ще приключи този въпрос и искането на иранците.

Iran say they are in talks with FIFA to move their World Cup matches to co-host Mexico from the US.



US President Donald Trump said last week he didn't think it was "appropriate" for Iran to be at the tournament "for their own life and safety." — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 17, 2026

Нарастваха съмненията относно участието на Иран в турнира, докато той е във война с един от съорганизаторите. Първенството трябва да започне на 11 юни в САЩ, Канада и Мексико, като Иран ще изиграе два мача от груповата фаза в Лос Анджелис и един в Сиатъл, според предварителната програма.

Някои политици от Иран като министъра на спорта на страната обявиха, че Иран няма как да участва на световното първенство при настоящата политическа ситуация, но по-скоро отборът се подготвя да играе.

Азиатската футболна конфедерация (АФК) заяви в понеделник, че не е получила никакво уведомление, че Иран ще се оттегли от събитието.