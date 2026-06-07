Хари Кейн: Жегата няма да попречи на Англия на Мондиал 2026

Капитанът на английския национален отбор Хари Кейн изрази увереност, че високите температури в САЩ няма да окажат съществено влияние върху представянето на "трите лъва“ на световното първенство. Нападателят на Байерн Мюнхен смята, че тимът е провел необходимата подготовка и вече е свикнал с климатичните условия преди старта на турнира.

След победата с 1:0 над Нова Зеландия в контрола, в която реализира единственото попадение, Кейн заяви, че футболистите са се адаптирали към жегата още след първите дни от лагера във Флорида. Според него Англия разполага с достатъчно време до първия си мач на Мондиала срещу Хърватия, за да бъде напълно готова за предизвикателствата на турнира.

"Всички сме професионални спортисти и направихме правилната подготовка. Смятам, че с наближаването на световното първенство жегата няма да бъде фактор“, коментира голмайсторът на английския тим.