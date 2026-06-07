Англия записа минимална победа в контролата с Нова Зеландия

Европейският вицешампион Англия спечели с 1:0 контролата си с Нова Зеландия, която бе първата официална проверка за "трите лъва" преди старта на световното първенство.

Единственото попадение на стадион "Реймънд Джеймс" в Тампа Бей реализира Хари Кейн в добавеното време на първото полувреме.

Англичаните играха с две различни единайсеторки през двете полувреме, но и през двете имаха пълно надмощие на терена. Футболистите на Томас Тухел отправиха 23 удара към вратата на своя съперник, докато новозеландците стигнаха до само три изстрела, от които едва един бе точен.

До старта на световното първенство Англия ще изиграе още един приятелски мач - с Коста Рика на 10 юни. Нова Зеландия пък вече се готви за първия си официален мач, който е на 16 юни срещу Иран.