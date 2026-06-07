Владимир Николов и Виктор Попов напускат Корона Келце след само един сезон

Българските национали Владимир Николов и Виктор Попов повече няма да бъдат част от състава на Корона Келце. От клуба официално обявиха, че договорите на двамата футболисти са прекратени по взаимно съгласие и те ще напуснат отбора през лятото.

Николов и Попов прекараха само един сезон в тима от Келце, който завърши на 11-о място в полската Екстракласа и успя да запази мястото си в елита. Очакванията към двамата българи обаче не бяха оправдани, което доведе до раздялата между страните.

25-годишният нападател Владимир Николов записа 28 мача с екипа на Корона през сезона, но реализира едва едно попадение. Неговият съотборник Виктор Попов също не успя да намери постоянно място в състава, като взе участие в само 10 срещи.

Според информации в полските медии ръководството на клуба е разчитало на значително по-сериозен принос от българските национали, но представянето им не е отговорило на предварителните очаквания.

След раздялата с Корона Келце двамата футболисти ще търсят ново предизвикателство в кариерите си, като предстои да стане ясно къде ще продължат развитието си през следващия сезон.