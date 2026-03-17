Авиобаза "Граф Игнатиево" отбелязва 75 години от създаването си. Това е единствата авиобаза, от която се носи непрекъснато дежурство по охрана и защита на въздушното ни пространство. Там са базирани и новите изтребители F-16 блок 70.

подполковник Димитър Метаксов, пилот на МиГ-29: "Първо днес е голям ден, празник на 75 години от създаването на базата. Това е голям ден, понеже това са много история, много хора, много летци, инженери, въвлечени в цялото това изграждане на базата, всички, които са допринесли за нейното развитие през всички тези години. Авиобазата 75 години носи дежурството по Air Policing и непрекъснато е давала бойно дежурство през тези 75 години."

По повод юбилея ще има полети на всички типове самолети в авиобазата, включително и на F-16.

подполковник Димитър Метаксов, пилот на МиГ-29: "Днес в регулярните ни полети ще изпълним нормални процедури, които се изпълняват от всичките ни типове задачи на 3-те типа самолети с някои по-характерни елементи. Вълнувате ли се? Разбира се. Вълнуващото е не само заради това, че е такъв ден. Това е една среща на поколенията, бивши, сегашни, колеги, които са били в цялата тази авиобаза. И наистина е много вълнуващо всичко това да се събере на едно място и да го отпразнуваме като един такъв ден."

майор Тодор Тодоров, пилот на F-16 Block 70: "Днес ще видите полети на 3-те типа самолети, които са базирани в базата. И ще видите полети, екипажите ще изпълнят ежедневните си задачи, които изпълняваме всеки ден. Ще изпълним прехвати, маневрен въздушен бой, блокиране на летището и заходи за кацане. Съкратен заход, имитация, отказ на двигател."

Майор Тодоров допълни, че вече са облетени всичките 8 самолета F-16 и те вече са на въоръжение.

Вижте още в прякото включване на Димитър Димитров