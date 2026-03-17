Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Венко Сабрутев: Отворихме нашите листи за протеста

Листите са готови, днес ще ги регистрираме, каза депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) Венко Сабрутев в "Денят започва".

Венко Сабрутев, "Продължаваме промяната": Както обещахме в "Продължаваме промяната", отворихме нашите листи за протеста. Голямата новина е влизането на господин Величков, Велислав Величков от "Правосъдие за всеки". Той ще бъде в листата ни в 24-ти МИР. Естествено, гражданска квота, но от позицията на "Продължаваме промяната"."

Според Сабрутев, листите са редени по квотен принцип, като всяка една партия прави свой вътрешен подбор. По повод казуса с Явор Божанков и Даниел Лорер, депутатът отрече ПП да се меси в избора на "Демократична България". Той припомни, че и двамата са били номинация на ПП.

Венко Сабрутев, "Продължаваме промяната": "Не сме се месили в решението на други партии. Това е абсолютно некоректно. Относно господин Божанков и господин Лорер, тъй като те са двамата в пакет, общо взето, те са решение на Националния съвет. Националният съвет на "Продължаваме промяната" ясно, категорично каза, единодушно, че няма как в нашите листи да има хора, които са били изключвани или от партията, или от коалицията.

Да, но те са номинации на "Демократична България". По същество, вие казвате на "Демократична България", не може да си вкарвате хората, които вие сте си преценили.

Ами, не е така. Всъщност, те бяха номинации от "Продължаваме промяната" и тъй като тези хора вече по някакъв начин не се припознават от нашите структури, само ще ви кажа, нашия Националния съвет, това са над 100 души от цяла България, категорично гласуваха и след това прегласуваха."

Венко Сабрутев допълни, че предстоящите избори са изключително важни.

Венко Сабрутев, "Продължаваме промяната":"Ние имаме за първи път шанс за последните 15 години да изберем нов състав на ВСС и оттам нов главен прокурор. Истински главен прокурор. Не кукла на конции. И битката на Статуквото, битката на мафията ще бъде жестока. Има шанс ГЕРБ и ДПС да имат по-малко от 80 депутата, което същност гарантира да има ВСС без ГЕРБ и ДПС. Това е голямото опасение на мафията. На нас са необходими 121 депутата, които от ден първи да почнат да правят истински реални реформи."

По повод възможно взаимодействие с Румен Радев в новия парламент, Сабрутев отново изтъкна, че не се знае всъщност Румен Радев какво предлага.

По повод опитите служебното правителство да бъде приписан на ПП-ДБ, Венко Сабрутев обясни, че то е на Андрей Гюров:

Венко Сабрутев, "Продължаваме промяната": "Ние го подкрепяме, напълно подкрепяме всички добри неща, които той прави. Вие виждате, че те изпълняват основната си функция. Да подсигурят едни честни избори. Това минава през смяна на областни управители, смяна на МВР, защото това са два мега критични органа."

Венко Сабрутев каза още, че ПП-ДБ ще поставят в парламента въпроса за смяната на състава на Комисията за енергийно и водно регулиране, заради рекордните смети за ток, които, по думите му, са резултат от корупция и влиянието на Бойко Борисов и Делян Пеевски в КЕВР.

#избори на 19 април #Венко Сабрутев #ПП #листи

