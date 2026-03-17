Володимир Зеленски е на посещение във Великобритания

Украинският президент Володимир Зеленски пристига на посещение във Великобритания.

Той ще проведе разговори с министър-председателя Киър Стармър и министъра на отбраната Джон Хийли. Вчера Хийли съобщи, че "пълната решимост" на Лондон да стои до Украйна остава "непоколебима".

Утре Зеленски ще бъде в Мадрид за среща с премиера Педро Санчес.

Вестник "Файненшъл таймс" съобщи, че преговорите за мир в Украйна са застрашени. Според високопоставен европейски дипломат, цитиран от изданието, американският президент Доналд Тръмп губи интерес докато вниманието му е съсредоточено върху конфликта в Близкия изток.