В бюджетна комисия гласуват за второ четене удължителния закон за бюджета

Бюджетната комисия ще гласува преди второто четене в пленарната зала удължителния закон за бюджета.

Народните представители трябва да го приемат окончателно преди началото на предизборната кампания, която започва от полунощ на 20 март. Сега действащият закон изтича в края на месеца. Според внесените промени от служебният кабинет новият удължителен закон е с валидност докато не бъде приет нов, което трябва да стане от новия парламент след изборите. Очаква се Законът за парите на държавата да влязат за окончателно гласуване утре.