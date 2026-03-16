Хиалуронова киселина е убила млада жена в Дупница?

Млада жена почина след естетична интервенция. До случая се стига след инжектиране на хиалуронова киселина в бюста - сравнително нова и скъпа процедура. Получила е инфекция и е настанена в Александровска болница, където е починала.

Лидия Димитрова се подлага на нова козметична процедура в началото на март - инжектиране на хиалуронова киселина за увеличаване на бюста. Няколко дни по-късно получава инфекция и въпреки проведеното лечение в столична болница не успява да оцелее. Близките й сигнализираха за трагедията в социалните мрежи. От публикациите стана ясно и името на лекаря, извършил интервенцията - доктор Борис Дашков.

Владислава Миланова:„Потърсихме за коментар д-р Дашков в кабинета му в поликлиниката в град Дупница, но той беше затворен.“

По телефона той отказа да говори с екипа ни.

Д-р Борис Дашков-на телефона: „Много се извинявам, но ще се въздържа от коментари на този етап.“

Лекарят е проверяван от здравното министерство за неетично поведение преди години. Хората в Дупница са разделени в мненията си.

Жена: „Съжалявам много за младото момиче, трябва да са по-внимателни, това е риск според мен.Чула съм да, но няма доказателства, че е доктор Дашков, това чета от социалните мрежи, от казване до доказване има огромна разлика. Да не посягат на младото тяло с такива некрозни неща…не само че нямат нужда, загрозяват лицето си с тея големи устни, които не отиват на телата, на носовете им.“

Агенция Медицински надзор се самосезира по случая. Разследване се води и от Софийска градска прокуратура.