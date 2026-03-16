Игор Тиаго ще брани честта на Бразилия

Чете се за: 02:57 мин.
Бившият играч на Лудогорец, който прави фурор с Брентфорд във Висшата лига, получи повиквателна от Карло Анчелоти.

Игор Тиаго получи признание за страхотния сезон, който прави. Бившият футболист на Лудогорец намери място в групата на националния отбор на Бразилия за предстоящите контроли в края на месеца. Селекцията на Карло Анчелоти ще премери сили с Франция на 26 и Хърватия на 31 март. Мачовете ще бъдат част от подготовката на бразилците за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико това лято.


Играчът на Брентфорт защитаваше цветовете на разградчани между януари 2022 и януари 2023, записвайки 55 мача, 21 гола и 11 асистенции. След това бразилецът бе продаден ба Брюж за 11 милиона евро, като изкара една година в състава на белгийците. Последва трансфер за нападателя в редиците на англичаните, за които записа само осем мача в първия си сезон във Висшата лига, който бе преждевременно прекратен заради контузия.

През този сезон той няма спиране и за 32 мача има на сметката си 22 гола във всички турнири. През януари Тиаго стана първият бразилец в историята с повече от една награда за футболист на месеца във Висшата лига.

Място в групата на „Селесао“ не намери Неймар. Водещият реализатор в историята на „кариоките“ не е играл за националния отбор от октомври 2023, когато скъса кръстни връзки и менискус.

Ендрик е с шест гола от 12 мача за Олимпик Лион, а за петкратните световни шампиони играят още Рафиня, Винисиус Жуниор и много други.

Групата на Бразилия:
вратари: Алисон Бекер (Ливърпул), Бенто (Ал Насър), Едерсон (Фенербахче)
защитници: Алекс Сандро (Фламенго), Бремер (Ювентус), Данило (Фламенго), Дъглас Сантос (Зенит), Габриел Магаляес (Арсенал), Ибасес (Ал Ахли), Лео Перейра (Фламенго), Маркиньос (Пари Сен Жермен), Уесли (Рома).
халфове: Андрей Сантос (Челси), Каземиро (Манчестър Юнайтед), Данило (Ботафого), Фабиньо (Ал Итихад), Габриел Сара (Галатасарай)
нападатели: Ендрик (Лион), Габриел Мартинели (Арсенал), Игор Тиаго (Брентфорд), Луис Енрике (Зенит), Матеус Куня (Манчестър Юнайтед), Рафиня (Барселона), Раян (Борнемут), Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) и Жоао Педро (Челси).

