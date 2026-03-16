Експерти и близки на загинали в катастрофи в листите на "Сияние"

Гражданско сдружение "Сияние", създадено от бащата на Сияна, регистрира листите си в столицата. Николай Попов, който влиза в политиката с кауза за справедливо правосъдие - е начело на две листи - в най-големия 23-ти район и в лидерския 25-и. В страната листите се повеждат от хора, които също са загубили свои близки и още чакат правосъдие.

Николай Попов, водач на листа на "Сияние" в 23-и МИР и 25-и МИР - София: "Първо разчитам на хора, които са изпитали най-тежката болка, която съм изпитал и аз. Защото тези хора не биха се поддали на корупционно влияние и не биха станали част от статуквото, срещу което ние се борим. И второ, разчитам на различни експерти. Например водач на листата в Сливен и Монтана е доц. Христо Узунов, изявен автоексперт, приподавател в Техническия университет."