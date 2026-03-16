Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на...
Чете се за: 00:57 мин.
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ...
Чете се за: 02:47 мин.
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Чете се за: 03:12 мин.
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Заплашил е, че ще запали цялото село": Мъж наряза гумите на 36 автомобила в карловското село Иганово

от БНТ , Репортер: Станислава Христозова
Среднощен вандализъм в карловското село Иганово. 57-годишен мъж наряза гумите на 36 автомобила, подпали няколко контейнера за смет и нанесе щети върху електроразпределителни табла.

По непотвърдена информация мъжът е стрелял по мъж и жена в селото, има и пострадал. Той е задържан за 72 часа.

Кметът на Иганово е сред потърпевшите, който първи подава сигнал на телефон 112 в неделя сутринта, след 4.00 сутринта, когато му сигнализират много хора от селото, че гумите на автомобилите им са нарязани и са чули изстрели.

Павел Павлов - кмет на Иганово: "Жена чува шум и излиза навън по пижама и той стреля, но не я е уцелил и по това време излиза съседът и започна да пита "Какво прави?" и в момента се е мъчил да запали поредния контейнер. И обръща пушката и стреля срещу него, също не е уцелил."

Друг мъж от селото успява да предотврати една от вандалските прояви, но е бил ранен, разказа още кметът. А мъжът е продължил с вандалските прояви.

Недялка Банкова - потърпевша: "Той се е заканил и казал, че имат право да го задържат за 72 часа и след това е казал, че като излезе и ще запали цялото село."

Красимира Петкова - потърпевша: "Не желая да живея в едно населено място с човек, който създава подобни заплахи. На сина ми са откраднати документите."

Потърпевшите ще подадат иск срещу извършителя за нанесените материални щети. При обиск в дома му служителите на реда са открили ножовете, с които са нарязани гумите на автомобилите. Иззети са още незаконно притежавани газов пистолет и въздушна пушка.

ТОП 24

НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
1
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
2
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
3
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток
4
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в...
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в парламентарните избори от името на "ДПС - Ново начало"
5
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките
6
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20%...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
3
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
4
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
5
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
6
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети

Още от: Криминално

Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
Полицаи от Карлово задържаха мъж, нанесъл материални щети по десетки автомобили Полицаи от Карлово задържаха мъж, нанесъл материални щети по десетки автомобили
Чете се за: 00:50 мин.
Съдът остави в ареста седем от обвиняемите за участие в престъпна група за изнудване Съдът остави в ареста седем от обвиняемите за участие в престъпна група за изнудване
Чете се за: 00:50 мин.
Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество Задържаха двама души с над 55 кг наркотици в София, сред които фентанил в рекордно количество
13452
Чете се за: 01:12 мин.
ГДБОП разби престъпна група за рекет, действала чрез насилие, изнудване и отвличане ГДБОП разби престъпна група за рекет, действала чрез насилие, изнудване и отвличане
Чете се за: 01:45 мин.
Митничари спряха нелегален внос на продукти за естетични процедури от Южна Корея Митничари спряха нелегален внос на продукти за естетични процедури от Южна Корея
8060
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Тръмп отново предизвика НАТО, може ли морска коалиция да охранява Ормузкия проток?
Тръмп отново предизвика НАТО, може ли морска коалиция да охранява...
Чете се за: 04:35 мин.
По света
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота
Чете се за: 02:47 мин.
По света
75% от обема на язовирите у нас е запълнен, превантивно изпускат „Студена“, „Тракиец“ и „Ахелой“ 75% от обема на язовирите у нас е запълнен, превантивно изпускат „Студена“, „Тракиец“ и „Ахелой“
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Външните министри от ЕС обсъждат как да остане отворен Ормузкия проток
Чете се за: 02:25 мин.
Близък изток
Откриха мъж с огнестрелна рана в главата в автомобил в центъра на...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20%...
Чете се за: 02:17 мин.
Общество
Триумф за Пол Томас Андерсън на Оскарите
Чете се за: 02:55 мин.
По света
