Разкритие на БАБХ: Плесени и бактерии в част от храните в училищата

Българската агенция за безопасност на храните разкри плесени и бактерии в част от храните, предлагани в учебните заведения.

При проверките е установено и нарушение при безплатните закуски за учениците. Използвани са заместващи продукти, вместо истинско бяло саламурено сирене. Вече са направени над 400 инспекции. Връчени са 17 предписания и 21 акта и са издадени 6 разпореждания за насочване към унищожаване на храни, които не отговарят на изискванията.

Установено е и производство на закуски във фурна във Велико Търново, която не е регистрирана по Закона за храните. И затова е връчена заповед за спиране на дейността. Проверките продължават.