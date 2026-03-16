Разкритие на БАБХ: Плесени и бактерии в част от храните в училищата

Карина Караньотова
При проверките е установено и нарушение при безплатните закуски за учениците

Българската агенция за безопасност на храните разкри плесени и бактерии в част от храните, предлагани в учебните заведения.

При проверките е установено и нарушение при безплатните закуски за учениците. Използвани са заместващи продукти, вместо истинско бяло саламурено сирене. Вече са направени над 400 инспекции. Връчени са 17 предписания и 21 акта и са издадени 6 разпореждания за насочване към унищожаване на храни, които не отговарят на изискванията.

Установено е и производство на закуски във фурна във Велико Търново, която не е регистрирана по Закона за храните. И затова е връчена заповед за спиране на дейността. Проверките продължават.

Ангел Мавровски, директор на БАБХ: „Недопустимо е самото качество на храните, то е много ниско. Недопустимо е в детско хранене да има млечен продукт с растителна мазнина. Необходимо е много сериозен контрол и да се повишат и парите, които се заделят за децата, това, което видях не отговаря на очакванията за една европейска страна.“

