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Министърът на културата Евтим Милошев: Финансовата загуба на НДК се е увеличила с 502% през 2025 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА/БГНЕС
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Към 31 декември 2025 г. НДК е с над 48 млн. евро непокрита счетоводна загуба. Спрямо 2024 г. загубата за 2025 г. се е увеличила с 502%. Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев на извънредна пресконференция.

"НДК не е обикновено търговско дружество, то управлява актив с национално значение. Затова финансовото му състояние не може да се разглежда като вътрешнофирмен проблем, а като въпрос на защита на държавния и обществения интерес", каза министърът.

По думите му НДК има не временен, а структурен финансов проблем – текуща загуба, натрупана през годините и намаляваща капиталова база.

"Тези загуби обезценяват активите на дружеството, и това е много тревожно обстоятелство", коментира Евтим Милошев.

Според него е налице тенденция за намаляване на собствения капитал и за увеличаване на разходите за външни услуги. Налице е увеличаване на разходите за персонал, налице е увеличаване други разходи, без достатъчно конкретно обосновка, добави министърът на културата.

Към 31 март 2026 г. увеличенията в графа "Други разходи" спрямо предходната година е 1 022 583 евро и 76 евроцента, каза още Милошев.

Министърът на културата добави още, че с незаконосъобразен протокол, подписан от заместник-министъра на културата доц. Тодор Чобанов (по това време министър е Мариан Бачев – бел. ред.) от 5 август 2025 г., е било изменено правилото за формиране на заплата, за да може да нараснат заплатите на ръководството на НДК. Решението ще бъде отменено още следващата седмица.

Милошев съобщи, че ще назначи прокурист в дружеството, който ще управлява заедно с изпълнителния директор.

По-рано днес, на изслушване в парламента, Милошев обясни как са били назначавани независимите членове на Съвета на директорите на НДК през 2025 г.

#Евтим Милошев #финансово състояние #НДК #министър на културата #загуба

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