Илияна Йотова: Левски ни учи, че страхът, липсата на самочувствие и предателството са най-големите врагове на свободата

189 години Апостола на свободата продължава да ни събира, обединява и вдъхновява. Хиляди са паметниците на Васил Левски – ярко съзвездие не само в България, но на всички континенти, и всеки техен майстор влага в проекта си вяра и много надежда, както ни я завеща Апостола. Това заяви президентът Илияна Йотова, която участва в Търговище в откриването на паметник на Васил Левски, съобщиха от пресцентъра на държавния глава.

Монументът бе официално представен пред жителите и гостите на града в навечерието на 189-ата годишнина от рождението на Апостола.

В словото си държавният глава открои непреходното дело на Левски, чието визионерство за бъдещето е успяло да даде важни уроци по държавност на българския народ.

„Говореше за законност, равноправие и най-много от всичко мразеше малодушието. Казваше на своите съвременници, че страхът, липсата на самочувствие и предателството са най-големите врагове на българската свобода“, посочи президентът. Тя изтъкна, че днес българинът отново има нужда от усещане за национално достойнство.

Президентът посочи, че България трябва да има самочувствие не само като равноправен член на голямото европейско семейство, а и като създател на Европа. „И нашият глас днес трябва да се чува не по-малко от гласовете на останалите. Аз имам това самочувствие и го предавам на децата и на младите хора“, заяви президентът.

Илияна Йотова подчерта още, че всеки паметник на Апостола е построен от любовта към безспорната му личност, но и от вярата и идеалите на съвременниците, които Левски завещава чрез делото си. „Далеч преди пламъците на Априлското въстание и Освобождението той беше посял националната революция в българските души, защото беше свободен човек. Представяше си България като храм на братството и равноправието между всички народности, които населяват земята ни“, каза още президентът.

СНИМКИ: ПРЕССЕКРЕТАРИАТ НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА

Държавният глава открои таланта на твореца на паметника Илия Иванов, както и ценната помощ на архитектите Вичка Стоянова и Живка Миланова. Илияна Йотова изтъкна, че идеята за паметник на Левски е реализирана, благодарение на обединените усилия на местната общественост, бизнеса и институциите, като подчерта и инициативността на местния клон на „Ротари клуб“ в реализацията на композицията.

„Аз съм сигурна, че всеки, който мине покрай този паметник, ще го погледне и ще прецени себе си, живота си и онова, което прави, ще опита да се съизмери с великата личност на Апостола на свободата“, каза още Илияна Йотова.

Президентът подчерта, че във времената на бурно технологично развитие и епоха, която създава нови трудности пред младите хора, те трябва да останат близо до идеалите на Апостола. „Доведете децата и внуците си тук, за да знаят своята история и да бъдат горди българи“, призова тя.