Тир се преобърна на АМ „Тракия“, движението е ограничено (ВИДЕО)

Тежкотоварен камион се преобърна на автомагистрала „Тракия“ край Карнобат, след като спукана гума е довела до загуба на управление. Инцидентът е станал около 17:24 ч. на 311-ия километър в посока София.

Тирът, превозващ фракция, се е обърнал върху пътното платно и е блокирал средната и аварийната лента. Зад волана е бил 47-годишен мъж от Стара Загора, който е откаран в болницата в Ямбол.

Към момента движението в района се осъществява само в крайната лява лента и единствено за леки автомобили. Тежкотоварните превозни средства се отклоняват по обходния маршрут Айтос – Карнобат – Петолъчката.

ВИДЕО: Кирил Темелков