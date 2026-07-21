Отвориха за движение Кресненското дефиле след силната буря

Около 2 часа след бурята, ситуацията в Югозападна България се успокоява.

Отворено за преминаване е Кресненското дефиле, съобщиха от Областно пътно управление. Движението в двете посоки в дефилето беше затворено заради голямо свлачище.

Автомобилите бяха блокирани за около 2 часа. Редица сигнали имаше и за паднали клони в дефилето, както и по пътя за Гоце Делчев. Те вече са разчистени.

Все пак, ако шофирате в района, правете го с повишено внимание, заради възможна нова силна буря, нови свлачища и паднали клони.