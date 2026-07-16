Тържествено честване по повод 189 години от рождението Васил Левски се проведе в НИМ

Тържествено честване по повод 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски се проведе днес в Слънчевата зала на Националния исторически музей.

доц. д-р. Бони Петрунова, директор на Националния исторически музей: Васил Левски заслужава да бъде почитан не само в деня на гибелта си, но и в деня на своето рождение, защото България има нужда от светли и позитивни примери.

Традицията за отбелязване на рождението на Васил Левски започва през 1991 г. в Карлово по инициатива на местната община, съвместно с Общобългарския комитет „Васил Левски“ и фондация „Васил Левски“. Това бе припомнено от директора на Националния музей „Васил Левски“ в Карлово Дора Чаушева.

Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че делото на Васил Левски далеч надхвърля рамките на националноосвободителната борба. По думите му идеалът на Апостола за справедлива и демократична държава, основана на равенството пред закона, гражданската отговорност и уважението към човешкото достойнство, остава актуален и днес. Затова почитта към Левски е не само признателност към миналото, но и отговорност към бъдещето.

До президентската институция през юни и юли тази година достигнаха няколко предложения 2027 г. да бъде обявена за Година на Левски. Това бе обявено в слово на президента на България Илияна Йотова, представено от нейния секретар Милена Димитрова. Поради промяна в програмата на държавния глава тя не успя да присъства лично на събитието в Националния исторически музей.

Събитието бе организирано от Националния исторически музей и Националния музей „Васил Левски“ по повод 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Инициативата бе посветена на живота, делото и духовното наследство на Васил Левски и има за цел да отдаде почит към неговата личност чрез среща между науката, културата и обществената памет. В програмата бяха включени приветствия от директорите на двата музея – доц. д-р Бони Петрунова и директорът на Националния музей „Васил Левски“ Дора Чаушева, научното експозе „Васил Левски в своето историческо време“, което бе представено от доц. д-р Тодор Радев от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, и мултимедийната панорама „Образът на Апостола в изобразителното ни изкуство“, подготвена от проф. д-р Боян Добрев.

Сред присъстващите бяха и ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев, Пламен Славов, зам.-министър на културата, доц. Михаил Груев, ръководител на Държавна агенция „Архиви“, ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Елиза Стефанова, генералните директори на Българската телеграфна агенция и Българското национално радио Кирил Вълчев и Милен Митев.