Кибератаките към България се увеличават - защо?

Кибератаките към България се увеличават. Един от факторите в глобален план е и войната в Близкия изток. Миналата година от „Информационно обслужване“ са регистрирали над 1500 атаки.

Предстои центърът за наблюдение, който в момента отговаря за критичната инфраструктура, да бъде надграден и да се превърне в Национален оперативен център за киберсигурност. Целта е създаването на единен и ефективен механизъм за противодействие срещу все по-честите кибер и хибридни атаки.

След началото на войната в Близкия изток експерти отчитат увеличение на хибридните атаки. Най-често става въпрос за опити да се атакуват ключови платформи на ЕС и НАТО. В мрежата се активират и мощни кампании за дезинформация.

В глобален мащаб експертите отчитат 700% ръст на атаките.

проф. д-р Илин Савов, международен експерт по киберсигурност и киберпревенция: „Киберорганизираните престъпни консорциуми се обединяват около печеленето на бързи пари и влияние. През последните няколко години те стават изключително добре организирани, по-агресивни и много последователни в своята тактика в дигитална среда.“

Симеон Кърцелянски, мениджър „Киберсигурност“ в „Информационно обслужване“: „Да, България не е пряк участник в този тип конфликт, но на територията на страната също се наблюдават подобни атаки. Заради спецификите на инфраструктурите не мога да споделя по-детайлна информация.“

По данни на „Информационно обслужване“ миналата година в България са регистрирани 1513 инцидента.

„Инциденти, свързани с така наречения отказ на услуги, фишинг имейли, имейли, които изграждат фалшиви самоличности, или инфектиране на работни станции на потребители с цел да се откраднат идентификационни данни и банкови сметки“, обясни Кърцелянски.

Най-често се засягат сайтове или конкретни потребителски услуги, като по този начин се използва и психологическо въздействие. Другият вид са т.нар. безшумни атаки – професионални хакерски групи се внедряват в различни инфраструктури, за да събират информация.

Пример за това е спирането на тока в Украйна след началото на войната.

„Преди около два месеца Националният център за киберсигурност на Полша публикува доклад за координирана атака към тяхната инфраструктура за електрозахранване, която е имала за цел да осуети електроснабдяването в страната“, допълни Кърцелянски.

На фона на увеличаващите се атаки, оперативният център по киберсигурност у нас вече се надгражда. Технологиите в новата архитектура за национална сигурност използват голяма част от американския опит и обмен на разузнавателна информация.

„Когато има инцидент на територията на друга държава, независимо дали е от ЕС, членка на НАТО или САЩ, тя ще може по автоматизиран и бърз начин да предостави тази информация на България, която да изпревари атаката и да бъде информирана какви заплахи се наблюдават в международната киберсреда“, отбеляза Кърцелянски.

Очаква се в рамките на година и половина цялостното надграждане на националната система да бъде завършено.