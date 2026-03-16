Храни от първа необходимост ще получат над 530 000 души

Дарина Ангелова
Служебният социален министър Хасан Адемов даде начало на кампанията за раздаване на хранителни продукти на хора от уязвимите групи. Един пакет включва 11 вида хранителни продукти от първа необходимост като ориз, брашно, олио и консервирани храни.

Пенсията на Радко Иванов е малко над 320 евро. Разчита на помощта и още в първия ден от кампанията идва за хранителни продукти.

Радко Иванов: "Тези продукти ми помагат, защото пенсийката ми е много малка, значи аз се пенсионирах с 53 години трудов стаж, в транспорта, и оттогава работех още малко, докато казаха, че 80-годишни не приемат никъде и оттогава вече идвам тука, БЧК-то помага и то доста помага, защото пенсийката ми стига някъде до към 20-и, 10 дена ако не са те, умирам прав."

Пакетите са съобразени с числеността на семействата - за едночленни и двучленни семейства те са 11 килограма, а за семейства от трима и повече души – близо 24 кг.

Служебният социален министър обясни кои хора могат да се възползват от помощта.

Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика: "Списъците ги изготвя Агенцията за социално подпомагане чрез своите регионални поделения, Дирекция "Социално подпомагане". Уязвимите групи там са класифицирани, има определи списъци за това - хора с увреждания, хора, които получават енергийно подпомагане, маргинализирани групи, хора с ниски доходи. Агенцията за социално подпомагане разполага с базата данни, която може да определи бенефициентите".

Кампанията ще подпомогне повече от 530 000 души и ще продължи до 15 май.

