Доброволци почистиха плаж Алепу в Деня на околната среда

Десетки доброволци се включиха в почистването на крайбрежната зона „Алепу“ край Созопол по повод Световния ден на околната среда.

Инициативата е част от международния проект Go2Recycling, насочен към устойчивото управление на отпадъците и насърчаването на добри практики за рециклиране в Черноморския басейн. Кампанията се проведе едновременно в България, Румъния, Турция и Грузия, като обедини усилията на стотици доброволци в подкрепа на по-чиста околна среда.

В акцията край Созопол се включиха ученици от пети и шести клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, граждани, представители на общинската администрация и кметът Тихомир Янакиев. Участниците почистиха района на Алепу и дадоха пример за отговорно отношение към природата.

Организаторите подчертаха, че подобни инициативи не само подобряват състоянието на околната среда, но и насърчават активното участие на младите хора в каузи, свързани с опазването на природните ресурси.