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Доброволци почистиха плаж Алепу в Деня на околната среда

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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доброволци почистиха плаж алепу деня околната среда
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Десетки доброволци се включиха в почистването на крайбрежната зона „Алепу“ край Созопол по повод Световния ден на околната среда.

Инициативата е част от международния проект Go2Recycling, насочен към устойчивото управление на отпадъците и насърчаването на добри практики за рециклиране в Черноморския басейн. Кампанията се проведе едновременно в България, Румъния, Турция и Грузия, като обедини усилията на стотици доброволци в подкрепа на по-чиста околна среда.

В акцията край Созопол се включиха ученици от пети и шести клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, граждани, представители на общинската администрация и кметът Тихомир Янакиев. Участниците почистиха района на Алепу и дадоха пример за отговорно отношение към природата.

Организаторите подчертаха, че подобни инициативи не само подобряват състоянието на околната среда, но и насърчават активното участие на младите хора в каузи, свързани с опазването на природните ресурси.

#плажът "Алепу" #доброволци #почистване

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