Втори ден издирват 75-годишен мъж в района на Фотиново (СНИМКИ)

Втори ден продължава издирването на 75-годишен мъж, изчезнал в района на баташкото село Фотиново, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пазарджик. По информация на полицията мъжът е от пазарджишкото село Алеко Константиново и е бил нает да работи във ферма за животни, разположена в землището на Фотиново. Той не е местен и не познава добре района.

По предварителни данни мъжът е трябвало да се грижи за животните в околностите на селото, но по неустановени към момента причини е напуснал района и е изгубил ориентация. След като връзката с него била прекъсната, е подаден сигнал в полицията и е започната издирвателна операция. От ранните часове на деня екипи претърсват землището на Фотиново и прилежащите територии, включително направления към съседни области.

В операцията участват служители на Районното управление в Пещера и Областната дирекция на МВР в Пазарджик, както и представители на доброволни формирования и спасителни екипи. В издирването са включени Доброволно формирование „Планинско спасяване – Пазарджик“, Доброволно формирование „Актив 112“ – Брацигово, Доброволно формирование „112“ – Пловдив, както и екипи на USAR със специално обучени кучета за търсене на хора.

Към момента в акцията участват пет кучета, три от които са служебни кучета на МВР. Спасителните екипи продължават претърсването на определените райони с надеждата мъжът да бъде открит жив и невредим.

Снимки: БНТ