Социалният министър даде старт на кампанията за раздаване на хранителни продукти на хора от уязвимите групи

Служебният социален министър Хасан Адемов даде начало на кампанията за раздаване на хранителни продукти на хора от уязвимите групи. Продуктите са закупени от Агенцията за социално подпомагане по програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021 - 2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Един пакет включва 11 вида хранителни продукти от първа необходимост като ориз, брашно, олио и консервирани храни. Кампанията ще помогне на повече от 530 000 домакинства и ще продължи до 15 май.

Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика: "Списъците ги изготвя Агенцията за социално подпомагане чрез своите регионални поделения. Уязвимите групи са хора с увреждания, хора, които получават енергийно подпомагане, маргинализирани групи, хора с ниски доходи."