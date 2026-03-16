Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота

Република Северна Македония отбелязва тъжна годишнина - днес се навършва една година от пожара в дискотеката в град Кочани. В пламъците загинаха 63 души, а над 200 бяха ранени. Засега никой не е поел отговорност за трагедията. В страната е в ход масов съдебен процес. А семействата на загиналите споделят, че една година живеят между болката и надеждата за справедливост.

Притаили дъх в тишината на болката близки на загиналите се събраха пред дискотеката в часа, в който избухна пожара. Там имаше светлина, символ на светлината, която оставят след себе си жертвите. Деница и Раде губят 24-годишния си син Виктор във фаталната нощ. Младият мъж по това време е бил на работа като озвучител.

Деница Йорданова, майка на загиналия Виктор: "Миналата година спря времето за нас. В последните минути не е мислил за своя живот, отишъл е да гаси, излязъл е последен. Паднал е, не е бил изгорен, само задушен. Искам справедливост за детето си."

Трагедията оставя дълбоки рани и в душите на пострадалите. 17-годишната Яна оцелява по чудо.

Яна, пострадала в пожара: "Не, не се забравя. И ако няма белези, не се забравя. Първо видях пожара, който се разпространява, малко по малко. И хората, които бяха в паника около мен. Тежко е да се връщам назад на това. Бях заседнала на вратата, беше пред главния вход заради блъсканицата и един приятел ме издърпа."

Яна е едно от децата, лекувани в България.

д-р Мартин Мартинов, Клиника по изгаряния и пластична хирургия "Пирогов": "Ке прогледна ли, ке се оправя ли, ке мога ли да пипам с ръката" - това бяха най-честите въпроси. Една година след инцидента - това, което виждам в лицата на пострадалите и техните родители, е вече едно отърсване от травмата. Те гледат с надежда за бъдещето."

Почернените семейства поставиха 63 бели стола, символ на угасналите 63 живота.