БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Чете се за: 03:12 мин.
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Република Северна Македония отбелязва тъжна годишнина - днес се навършва една година от пожара в дискотеката в град Кочани. В пламъците загинаха 63 души, а над 200 бяха ранени. Засега никой не е поел отговорност за трагедията. В страната е в ход масов съдебен процес. А семействата на загиналите споделят, че една година живеят между болката и надеждата за справедливост.

Притаили дъх в тишината на болката близки на загиналите се събраха пред дискотеката в часа, в който избухна пожара. Там имаше светлина, символ на светлината, която оставят след себе си жертвите. Деница и Раде губят 24-годишния си син Виктор във фаталната нощ. Младият мъж по това време е бил на работа като озвучител.

Деница Йорданова, майка на загиналия Виктор: "Миналата година спря времето за нас. В последните минути не е мислил за своя живот, отишъл е да гаси, излязъл е последен. Паднал е, не е бил изгорен, само задушен. Искам справедливост за детето си."

Трагедията оставя дълбоки рани и в душите на пострадалите. 17-годишната Яна оцелява по чудо.

Яна, пострадала в пожара: "Не, не се забравя. И ако няма белези, не се забравя. Първо видях пожара, който се разпространява, малко по малко. И хората, които бяха в паника около мен. Тежко е да се връщам назад на това. Бях заседнала на вратата, беше пред главния вход заради блъсканицата и един приятел ме издърпа."

Снимки: БГНЕС

Яна е едно от децата, лекувани в България.

д-р Мартин Мартинов, Клиника по изгаряния и пластична хирургия "Пирогов": "Ке прогледна ли, ке се оправя ли, ке мога ли да пипам с ръката" - това бяха най-честите въпроси. Една година след инцидента - това, което виждам в лицата на пострадалите и техните родители, е вече едно отърсване от травмата. Те гледат с надежда за бъдещето."

Почернените семейства поставиха 63 бели стола, символ на угасналите 63 живота.

#трагедията в Кочани

Последвайте ни

ТОП 24

Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток
1
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около...
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток
2
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в...
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
3
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
4
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
5
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
Над половината от гражданите на ЕС не са използвали обществен транспорт – къде се намира България?
6
Над половината от гражданите на ЕС не са използвали обществен...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
3
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
4
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
5
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

Още от: Балкани

"Не, не се забравя. И ако няма белези, не се забравя" – оцелялата Яна за трагедията в Кочани
"Не, не се забравя. И ако няма белези, не се забравя" – оцелялата Яна за трагедията в Кочани
Година от трагедията в Кочани - в пожара загинаха 63 души, над 200 бяха ранени Година от трагедията в Кочани - в пожара загинаха 63 души, над 200 бяха ранени
Чете се за: 01:00 мин.
Трагедията в Кочани: Една година между болката и надеждата за справедливост Трагедията в Кочани: Една година между болката и надеждата за справедливост
Чете се за: 04:12 мин.
В памет на жертвите в Кочани: Велосипедна обиколка и баскетболен мач с участието на пострадали В памет на жертвите в Кочани: Велосипедна обиколка и баскетболен мач с участието на пострадали
Чете се за: 01:00 мин.
Фестивал на шоколада в Румъния Фестивал на шоколада в Румъния
Чете се за: 01:45 мин.
Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани Република Северна Македония отбелязва годишнина от трагедията в Кочани
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

С едно евро е поскъпнала потребителската кошница за седмица
С едно евро е поскъпнала потребителската кошница за седмица
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките
Чете се за: 02:20 мин.
Общество
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят Вашингтон за Ормузкия проток Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят Вашингтон за Ормузкия проток
Чете се за: 04:15 мин.
По света
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
Чете се за: 33:17 мин.
У нас
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Чете се за: 03:12 мин.
Други спортове
Триумф за Пол Томас Андерсън на Оскарите
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ