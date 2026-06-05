Атина се присъединява към инициативата „50 града при 50 градуса по Целзий“, над 12 400 дървета са засадени за две години

Гръцката столица Атина се присъединява към международната инициатива „50 града при 50 градуса по Целзий“, съобщиха местните власти по повод Световния ден на околната среда.

Инициативата е под егидата на Програмата на ООН за околната среда и е част от кампанията „Да победим жегата“. Целта ѝ е да подпомогне 50 града по света в подготовката им за екстремни температури, които могат да достигнат или да надхвърлят 50 градуса по Целзий, се посочва в информация на интернет страницата на общината.

Участващите градове обменят опит и добри практики за ограничаване на последиците от горещите вълни върху здравето на хората, инфраструктурата и околната среда.

В рамките на инициативата Атина ще използва системи за прогнозиране на горещините, ще развива мрежа от прохладни обществени пространства и ще разширява мерките за защита на уязвимите групи.

СНИМКИ:БТА

Като част от мерките за адаптация към по-високите температури общината продължава програмата си за озеленяване. От началото на 2024 г. досега в гръцката столица са засадени 12 412 нови дървета. Местната власт е поела ангажимент да засажда по 5000 дървета годишно, се посочва в информацията.

Според градските власти озеленяването е сред мерките за ограничаване на ефекта на градския топлинен остров, при който температурите в застроените райони са по-високи от тези в околните територии.

В района на Елеонас, който е сред най-засегнатите от високите температури части на Атина, се изгражда парк с площ от 215 декара. По данни на общината той ще бъде по-голям от Националната градина на Атина и ще се превърне в най-големия парк в града. Очаква се обектът да бъде завършен през следващата година.