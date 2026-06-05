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Атина се присъединява към инициативата „50 града при 50 градуса по Целзий“, над 12 400 дървета са засадени за две години

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Атина, изглед
Снимка: БТА
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Гръцката столица Атина се присъединява към международната инициатива „50 града при 50 градуса по Целзий“, съобщиха местните власти по повод Световния ден на околната среда.

Инициативата е под егидата на Програмата на ООН за околната среда и е част от кампанията „Да победим жегата“. Целта ѝ е да подпомогне 50 града по света в подготовката им за екстремни температури, които могат да достигнат или да надхвърлят 50 градуса по Целзий, се посочва в информация на интернет страницата на общината.

Участващите градове обменят опит и добри практики за ограничаване на последиците от горещите вълни върху здравето на хората, инфраструктурата и околната среда.

В рамките на инициативата Атина ще използва системи за прогнозиране на горещините, ще развива мрежа от прохладни обществени пространства и ще разширява мерките за защита на уязвимите групи.

СНИМКИ:БТА

Като част от мерките за адаптация към по-високите температури общината продължава програмата си за озеленяване. От началото на 2024 г. досега в гръцката столица са засадени 12 412 нови дървета. Местната власт е поела ангажимент да засажда по 5000 дървета годишно, се посочва в информацията.

Според градските власти озеленяването е сред мерките за ограничаване на ефекта на градския топлинен остров, при който температурите в застроените райони са по-високи от тези в околните територии.

В района на Елеонас, който е сред най-засегнатите от високите температури части на Атина, се изгражда парк с площ от 215 декара. По данни на общината той ще бъде по-голям от Националната градина на Атина и ще се превърне в най-големия парк в града. Очаква се обектът да бъде завършен през следващата година.

#„50 града при 50 градуса по Целзий“ #Атина, #участие #засаждане #дървета

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