Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките

Производители на стоки от първа необходимост алармират, че ако не се стабилизират цените на горивата, продукцията им ще поскъпне с 20 процента. Същевременно превозваческите фирми настояват за спешна среща с кабинета за набелязване на мерки за подпомагане на бранша.

Производители на хляб и закуски от Пловдив вече са били предупредени от свои доставчици, че се очаква скок на цените на продуктите.

Димитър Йолтов, хлебар: "Вече имаме пристигнали имейли на служебния ни адрес , че се очаква повишаване на цените на услугите с 20 процента."

Сериозен ръст има и в цената на ядките, доставяни от Турция и Близкия изток.

Димитър Йолтов, хлебар: "Четири евро купувахме стафидата, сега е 4 евро и 30 цента. Миналата година шамфъстъка го купувахме на 12 евро и 50 цента от Турция, в момента е 20 евро за килограм."

От превозваческия бранш вече обявиха, че заради скока на горивата разходите им са се увеличи с над 35% от началото на месеца.

Йордан Арабаджиев – изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи: "Предполагам, че доста от малките фирми ще срещнат големи трудности с обслужване на кредити и това сигурно ще доведе до фалити."

Някои от превозваческите фирми вече отказват да поемат международни курсове. Други дори са прекратили лицензите си. Транспортният бранш е сезирал Европейската комисия и служебното правителство за спешни мерки за подпомагане на бизнеса.

Йордан Арабаджиев – изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи: "Очакваме следващите дни да се проведат разговори, да се намери механизъм, който било през програми за компенсиране на бизнеса, било с други мерки да намерим начин тези, които са на първа линия, именно транспортния бизнес, да бъдат компенсирани."

С наближаването на Великден производители предупреждават, че се очаква допълнително, по думикте им, спекулативно вдигане на цените на стоките.