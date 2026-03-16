Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките

Репортер: Антоанета Андреева
Чете се за: 02:20 мин.
Общество
цените горивата служебната власт бърза мерки поскъпването
Производители на стоки от първа необходимост алармират, че ако не се стабилизират цените на горивата, продукцията им ще поскъпне с 20 процента. Същевременно превозваческите фирми настояват за спешна среща с кабинета за набелязване на мерки за подпомагане на бранша.

Производители на хляб и закуски от Пловдив вече са били предупредени от свои доставчици, че се очаква скок на цените на продуктите.

Димитър Йолтов, хлебар: "Вече имаме пристигнали имейли на служебния ни адрес , че се очаква повишаване на цените на услугите с 20 процента."

Сериозен ръст има и в цената на ядките, доставяни от Турция и Близкия изток.

Димитър Йолтов, хлебар: "Четири евро купувахме стафидата, сега е 4 евро и 30 цента. Миналата година шамфъстъка го купувахме на 12 евро и 50 цента от Турция, в момента е 20 евро за килограм."

От превозваческия бранш вече обявиха, че заради скока на горивата разходите им са се увеличи с над 35% от началото на месеца.

Йордан Арабаджиев – изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи: "Предполагам, че доста от малките фирми ще срещнат големи трудности с обслужване на кредити и това сигурно ще доведе до фалити."

Някои от превозваческите фирми вече отказват да поемат международни курсове. Други дори са прекратили лицензите си. Транспортният бранш е сезирал Европейската комисия и служебното правителство за спешни мерки за подпомагане на бизнеса.

Йордан Арабаджиев – изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи: "Очакваме следващите дни да се проведат разговори, да се намери механизъм, който било през програми за компенсиране на бизнеса, било с други мерки да намерим начин тези, които са на първа линия, именно транспортния бизнес, да бъдат компенсирани."

С наближаването на Великден производители предупреждават, че се очаква допълнително, по думикте им, спекулативно вдигане на цените на стоките.

ТОП 24

Държавата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за помощи заради скъпите горива
1
Държавата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за помощи...
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток
2
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около...
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток
3
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в...
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
4
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
5
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
Над половината от гражданите на ЕС не са използвали обществен транспорт – къде се намира България?
6
Над половината от гражданите на ЕС не са използвали обществен...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
2
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
3
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
4
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
5
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
6
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...

НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
След пожара в Кочериново: Как едно момче и десетки доброволци вдъхнаха надежда След пожара в Кочериново: Как едно момче и десетки доброволци вдъхнаха надежда
Чете се за: 00:25 мин.
Пожар в апартамент в София Пожар в апартамент в София
Чете се за: 00:22 мин.
"Не, не се забравя. И ако няма белези, не се забравя" – оцелялата Яна за трагедията в Кочани "Не, не се забравя. И ако няма белези, не се забравя" – оцелялата Яна за трагедията в Кочани
Чете се за: 05:00 мин.
Ски сезонът не приключва: Сняг във високите части до Великден Ски сезонът не приключва: Сняг във високите части до Великден
Чете се за: 02:50 мин.
Валери Жаблянов: БСП тръгва към изборите с цел максимално добър резултат Валери Жаблянов: БСП тръгва към изборите с цел максимално добър резултат
Чете се за: 03:00 мин.

НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20% поскъпване на стоките
Чете се за: 02:20 мин.
Общество
"Не, не се забравя. И ако няма белези, не се забравя" – оцелялата Яна за трагедията в Кочани "Не, не се забравя. И ако няма белези, не се забравя" – оцелялата Яна за трагедията в Кочани
Чете се за: 05:00 мин.
У нас
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Проф. Тодор Кантарджиев: Легионерската болест се лекува с антибиотици
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Местни избори във Франция - успех за крайната десница и крайната...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
След пожара в Кочериново: Как едно момче и десетки доброволци...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Ски сезонът не приключва: Сняг във високите части до Великден
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
