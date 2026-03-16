НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
Жоан Лапорта остава на президентския пост в Барселона

Това ще бъде третият му мандат начело на клуба и втори пореден.

Жоан Лапорта
Снимка: БГНЕС
Жоан Лапорта остава на президентския пост в Барселона, след като беше преизбран с огромно мнозинство.

63-годишният Лапорта е получил 69% от гласовете на клубните избори, оставяйки зад себе си опонента си Виктор Фонт. Тази победа бележи началото на третия му мандат начело на „блаугранас“ и втори пореден, с хоризонт на завършване през 2031 г.

Първото му присъствие на президентския пост в Барселона е през периода 2003-2010 г., а се завърна начело на клуба през 2021 г. Веднага след обявяването на екзитполовете, в щаба на Лапорта настъпи еуфория, като той и неговите поддръжници избухнаха в бурни празненства.

По време на предизборната си кампания Лапорта се беше ангажирал със значително увеличаване на бюджета както за футболния отбор, така и за баскетболния отдел на клуба през следващия състезателен сезон.

Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов
Държавата отделя между 20 и 30 млн. евро от бюджета за помощи заради скъпите горива
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток
Разследват смъртта на млада жена след естетична процедура в Дупница
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
