Жоан Лапорта остава на президентския пост в Барселона, след като беше преизбран с огромно мнозинство.

63-годишният Лапорта е получил 69% от гласовете на клубните избори, оставяйки зад себе си опонента си Виктор Фонт. Тази победа бележи началото на третия му мандат начело на „блаугранас“ и втори пореден, с хоризонт на завършване през 2031 г.

Първото му присъствие на президентския пост в Барселона е през периода 2003-2010 г., а се завърна начело на клуба през 2021 г. Веднага след обявяването на екзитполовете, в щаба на Лапорта настъпи еуфория, като той и неговите поддръжници избухнаха в бурни празненства.

По време на предизборната си кампания Лапорта се беше ангажирал със значително увеличаване на бюджета както за футболния отбор, така и за баскетболния отдел на клуба през следващия състезателен сезон.