Голмайсторът на Лудогорец Петър Станич отбеляза гол за Сърбия, но тимът загуби контролата с Мексико

Голмайсторът на Лудогорец Петър Станич вкара единствения гол за Сърбия при поражението с 1:5 от Мексико в приятелски мач, игран на стадион "Немесио Диес" в мексиканския град Толука.

Това бе и последната контрола за домакините преди да започнат участието си на Мондиал 2026, на който приемат заедно със САЩ и Канада. Мексиканците са в една група с Република Южна Африка, Република Корея и Чехия.

Мексико и Република Южна Африка ще открият турнира на 11-ти юни (четвъртък) от 22:00 часа българско време на "Ещадио Банорте" в столицата Мексико Сити.

Отборът на Чехия победи тима на Гватемала с 3:1 в контролна среща от подготовката си за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико. Патрик Шик, Томаш Хори и Денис Вишински бяха точни за успеха.