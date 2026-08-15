Милан с първа победа в подготовката, Владимиров отново получи шанс

Милан записа първи успех в предсезонната си подготовка, след като направи обрат и победи Манчестър Юнайтед с 4:2 на „Торчински Арена“ във Вроцлав.

Победата има и допълнителна стойност за наставника на „росонерите“ Рубен Аморим, който в началото на годината бе освободен от английския клуб.

Юнайтед започна по отличен начин и двете полувремена. Хари Магуайър даде аванс на „червените дяволи“ още във 2-ата минута, а малко след почивката Патрик Доргу отново изведе своя тим напред с попадение в 51-ата минута. Бруно Фернандеш пък пропусна възможност да се разпише от дузпа в края на първата част.

В останалата част от срещата обаче Милан бе по-активният и убедителен отбор. Офанзивните футболисти на италианския гранд се представиха на високо ниво, като Самуел Чуквуезе, Алфаджо Сисе, Гонсало Рамош и Рубен Лофтъс-Чийк се разписаха за крайното 4:2.

Представянето на Манчестър Юнайтед в защита със сигурност ще даде повод за размисъл на Рубен Аморим, особено предвид факта, че само след седмица започва новият сезон във Висшата лига.

За българските фенове обаче срещата донесе още един положителен момент. 18-годишният Валери Владимиров отново получи доверие от Аморим и записа игрови минути срещу един от най-големите клубове в английския футбол. Българският защитник вече получи възможност да се изяви и в предишните контроли на Милан, а включването му срещу Манчестър Юнайтед е пореден знак, че младият талант продължава да бъде част от плановете на треньорския щаб.

За Милан това бе първа победа в подготовката, докато за Аморим успехът със сигурност е един от най-приятните резултати в досегашните му мачове като наставник на „росонерите“.