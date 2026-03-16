БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Шествия в Унгария: Митинги на управляващите и опозицията в Будапеща

Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Унгарският премиер Виктор Орбан и опозиционният лидер Петер Мадяр събраха десетки хиляди поддръжници на митинги в Будапеща.

Те се проведоха на фона на напрегна предизборна кампания преди насрочените за 12 април парламентарни избори. Двата конкурентни митинга бяха свикани в ден, когато Унгария отбелязва един от големите си национални празници - 15 март, когато избухва Унгарската революция и започва борба за свобода. Свиканата от Орбан проява, беше обявена като “Шествие за мир”.

Лидерът на опозицията Петер Мадяр обвинява Орбан, че търси помощта на Русия и на неговия приятел Владимир Путин, за да се задържи на власт. На вота през април Орбан ще се бори за пети пореден мандат като премиер.

Според независимите социологически проучвания, партията на Орбан изостава от формацията на Мадяр - ТИСА.

#митинги #Виктор Орбан #Унгария

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ