Шествия в Унгария: Митинги на управляващите и опозицията в Будапеща

Унгарският премиер Виктор Орбан и опозиционният лидер Петер Мадяр събраха десетки хиляди поддръжници на митинги в Будапеща.



Те се проведоха на фона на напрегна предизборна кампания преди насрочените за 12 април парламентарни избори. Двата конкурентни митинга бяха свикани в ден, когато Унгария отбелязва един от големите си национални празници - 15 март, когато избухва Унгарската революция и започва борба за свобода. Свиканата от Орбан проява, беше обявена като “Шествие за мир”.

Лидерът на опозицията Петер Мадяр обвинява Орбан, че търси помощта на Русия и на неговия приятел Владимир Путин, за да се задържи на власт. На вота през април Орбан ще се бори за пети пореден мандат като премиер.

Според независимите социологически проучвания, партията на Орбан изостава от формацията на Мадяр - ТИСА.