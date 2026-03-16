Слънчев понеделник с температури до 18 градуса

В понеделник ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места в низините и равнините ще има ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд ще духа слаб вятър от изток, в Източна България – умерен, от север. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 4°, в София – около минус 1°, а максималните – между 10° и 18°, в София – около 15°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, след обяд – от изток. Максималните температури ще бъдат от 8° до 11°. Температурата на морската вода е 7° - 9°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, по най-високите части – умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 0°.

Във вторник над по-голямата част от страната облачността ще е значителна. На места в Западна България ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра – от сняг. Ще духа до умерен, а в източните райони и временно силен вятър от изток-североизток. В повечето места минималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, а максималните – между 10° и 15°.

През следващите дни вятърът ще е от североизток, умерен и временно силен. Облачността ще е значителна и на много места ще има слаби валежи от дъжд, в планините – от сняг. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните – между 6° и 11°.