Застудяване и валежи през новата седмица

През следващите дни предстои постепенно понижение на дневните температури, по-съществено през втората половина новата седмица. На много места в страната ще има и валежи от дъжд, предимно слаби, а в планините ще вали сняг. Преди това в понеделник ще бъде все още безоблачно. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, в София – около минус 1°, в крайните югозападни райони и на морския бряг – около 3°-4°.

В сутрешните часове на места в низините, равнините и около водните басейни ще има намалена видимост, но през деня на повечето места ще бъде слънчево. След обяд ще духа слаб източен, в Източна България – умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат от 10° в североизточните до 18° в югозападните части от страната, в София – около 15°, по Черноморието – между 8° и 11°.

И на морския бряг също ще бъде предимно слънчево, но ветровито, с умерен вятър от северозапад, а след обяд – с посока от изток.

Добри условия за туризъм в планините утре. Ще бъде слънчево със слаб, по най-високите части умерен северозападен вятър. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 2° на Алеко до 7° в Боровец, в Банско и Смолян – около 12°.

Времето в Европа – сняг ще вали на Скандинавския полуостров и в крайните североизточни райони от континента. Валежи от дъжд ще има във Великобритания и на много места от Централна Европа, по-интензивни и с гръмотевични бури в Южна Италия.

Превалявания от дъжд ще има по западното крайбрежие на Балканите, както и в Гърция, но в по-голямата част от полуострова ще се задържи все още слънчево.

У нас, във вторник в повечето райони от страната ще бъде облачно, а в Западна България ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра – от сняг. Ще бъде много ветровито, а максималните температури ще се понижат и ще бъдат между 10° и 15°. През следващите дни на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. С умерен и силен вятър от североизток ще нахлува по-студен въздух и понижението при дневните температури ще продължи, но сутрешните, макар и съвсем слабо, ще се повишават.