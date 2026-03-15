Хосу Урибе: В нито един момент не бяхме под нивото на Левски

Хосу Урибе смята, че Берое в нито един момент не е бил под нивото на своя съперник при 13-та загуба в Първа лига. Старозагорци допуснаха поражение срещу Левски с 0:1 на стадион „Берое“. Наставникът е на мнение, че ако отмененият гол на старозагорци е бил зачетен, ситуацията е щяла да бъде друга.

„Направихме добър мач. В нито един момент не бяхме под нивото на Левски. Ако нашият гол бе зачетен, щеше да е друга ситуацията на терена. Това е футбол. противниковият играч не протестира, но това се случва с по-малките отбори. Направихме всичко възможно да вземем поне една точка. Тактически бяхме добре позиционирани. Голът на Левски бе от трудна ситуация, но влезе. Свършихме добра работа и това се видя на терена. неутрализирахме отборът на Левски във всеки момент", коментира той.

Треньорът определи следващия мач на неговия тим срещу Монтана като финал. "Ние трябва да спечелим възможно най-много точки до края, за да не изпаднем и стигнем поне до плейоф. Ако играем така, както днес и успеем да вкараме гол - ще печелим. Днес показахме и различен дух. надявам се той да се пренесе в предстоящите мачове. Искаме да променим положението си и имаме позитивни резултати. Нашият път е победите и добрата игра. Позитивни сме", посочи още испанецът.

Той съобщи, че очаква ново попълнение в следващите дни, като става въпрос за играч с профила на трансферирания в Лудогорец Алберто Салидо.

"Той има неговите качества и е играч, който може да ни помогне в атака и за тоеа да създаваме ситуации. От утре ще започне тренировки с отбора. Ще преценим кондицията му", информира Урибе и допълни, че новият капитан на Берое е Факундо Константини, който днес за пръв път изведе своите съотборници с лентата.