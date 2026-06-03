Протест срещу управлението на Спартак Пловдив

Протест срещу управлението на футболния Спартак Пловдив. Бивши играчи, фенове и хора, имащи отношение към клуба, изразиха недоволството си от лошите условия на базата и липсата на перспектива при развитието на подрастващите.

Протестиращите се обединиха срещу управлението на президента Динко Миленчев, а феновете на тима издигнаха плакат с красноречиви надписи.

„Няколко пъти се обадих на господин Миленчев, поисках среща с него. Да седнем и да обединим сили, защото и аз съм председател на футболния клуб Академия Спартак Пловдив. Да работим заедно само в името на Спартак Пловдив, но това беше отхвърлено по най-грозния начин“, разказа той.

„На децата да продаваш такива илюзии и мечти. Да идват тук и да тренират в разбита зала, това е отвратително", разказва друг от хората, интересуващи се от Спартак.

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