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Протест срещу управлението на Спартак Пловдив

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Чете се за: 01:07 мин.
Български футбол
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Бивши играчи, фенове и хора, имащи отношение към футболния клуб, изразиха недоволството си от лошите условия на базата и липсата на перспектива.

Протест срещу управлението на Спартак Пловдив
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Протест срещу управлението на футболния Спартак Пловдив. Бивши играчи, фенове и хора, имащи отношение към клуба, изразиха недоволството си от лошите условия на базата и липсата на перспектива при развитието на подрастващите.

Протестиращите се обединиха срещу управлението на президента Динко Миленчев, а феновете на тима издигнаха плакат с красноречиви надписи.

Няколко пъти се обадих на господин Миленчев, поисках среща с него. Да седнем и да обединим сили, защото и аз съм председател на футболния клуб Академия Спартак Пловдив. Да работим заедно само в името на Спартак Пловдив, но това беше отхвърлено по най-грозния начин“, разказа той.

На децата да продаваш такива илюзии и мечти. Да идват тук и да тренират в разбита зала, това е отвратително", разказва друг от хората, интересуващи се от Спартак.

Повече от репортажа можете да видите във видеото!

#Динко Миленчев #ФК Спартак Пловдив

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