Министърът на спорта гарантира подготовката на националите по вдигане на тежести въпреки кризата във федерацията

Министерството на младежта и спорта ще осигури подготовката и участията на националния отбор по вдигане на тежести в предстоящите международни състезания. Това стана ясно след среща на спортния министър Енчо Керязов с новоизбрания президент на Българската федерация по вдигане на тежести Асен Златев и представители на клубовете.

До поредната криза в българските щанги се стигна, след като бившият национален селекционер Пламен Вратойчев обжалва избора на Асен Златев за председател на федерацията. Жалбата блокира оперативната дейност на централата, която към момента продължава да се ръководи от предишния председател Стефан Ботев до окончателното решение на съда.

"Без да заемаме страна по вътрешния спор във федерацията, искам ясно да заявя, че за нас е изключително важно да осигурим подготовката и участията на състезателите през октомври, когато ще се провеждат турнири, носещи олимпийски квоти“, заяви министър Енчо Керязов.

От своя страна Асен Златев изрази надежда, че след разрешаването на казуса федерацията ще започне работа по нов начин и постепенно ще успее да стабилизира финансовото си състояние.

"Надяваме се, че когато започнем работа, ще можем да вървим в правилната посока и постепенно да се справим с натрупаните задължения, които с всеки изминал ден стават все по-големи“, коментира Златев.

Избраният за член на Управителния съвет Златан Ванев отправи публичен призив към Пламен Вратойчев да оттегли жалбата си, както и към съда да се произнесе възможно най-бързо.