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НА ЖИВО: Левски - Кайрат 0:0, изненадваща промяна за българския шампион през второто полувреме

Мариан Николов от Мариан Николов
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Български футбол
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"Сините" ще затвърждават солидните впечатления срещу Кайрат в квалификациите на Шампионската лига.

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Левски и Кайрат играят при резултат 0:0 в първия двубой от третия предварителен кръг на Шампионската лига, който се играе на стадион "Георги Аспарухов".

Още във втората минута Армстронг Око-Флекс намери Евертон Бала, но бразилецът с най-много попадения в историята на "сините" не отигра акуратно топката и не съумя да затрудни Темирлан Анарбеков.

В 12-ата минута Левски поиска дузпа, след като след изпълнение на корнер Темирлан Анарбеков изпусна топката, а при опита си да я достигне Кристиан Димитров бе повален от вратаря на Кайрат. Въпреки бурните претенции на "сините“, главният съдия Донатас Румшас прецени, че няма основания да отсъди наказателен удар

.

Сините продължиха да владеят топката и да изнасят приемуществото си в половината на Кайрат, а в 19-ата минута сполучлива комбинация между Гашпер Търдин и Мехди Мубарик намери мароканския халф, чийто удар обаче попадна право в ръцете на Анарбеков.

В 22-ата минута пред вратата на Кайрат настъпи сериозно разбъркване след поредна атака на Левски, но защитниците на гостите реагираха навреме и успяха да изчистят опасността.

Само две минути по-късно Сержиньо отправи мощен удар от дистанция, който затрудни Темирлан Анарбеков, но стражът на Кайрат се намеси сигурно и изби.

В 25-ата минута "сините“ бяха близо до откриването на резултата след отлично разиграна заучена ситуация от корнер. Топката достигна до Алдаир, който стреля мощно от около 25 метра, но изстрелът му профуча на сантиметри покрай вратата на казахстанците.

В опит да стигне до попадение през второто полувреме, Хулио Веласкес предприе офанзивен ход, като извади централния защитник Никола Серафимов и на негово място пусна атакуващия халф Мазир Сула. След промяната Гашпер Търдин се върна в центъра на отбраната до Кристиан Димитров, а в предни позиции Сула, Евертон Бала и Рейналдо започнаха често да разменят местата си, за да затруднят защитата на Кайрат.

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров - К, 31. Никола Серафимов, 20. Алекс Сентейес - 19. Мехди Мубарик, 18. Гашпер Търдин, 35. Сержиньо - 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо

Резерви: 1. Огнян Владимиров, 78. Мартин Луков, 2. Хевертон Сантос, 4. Кристиан Макун, 9. Хуан Переа, 10. Асен Митков, 22. Мазир Сула, 27. Давид Кусо, 28. Стивън Стоянчов, 77. Адриан Райчев

Треньор: Хулио Веласкес

Кайрат: 1. Темирлан Анарбеков – 24. Александър Мринский, 14. Александър Мартинович, 44. Лукас Африко, 3. Луис Мата – 13. Яко Оксанен, 22. Густаво Мендоса – 8. Олжас Байбек, 28. Марк Гуал, 9. Едмилсон, 19. Ойва Юкола

Резерви: 30. Данила Буч, 82. Серхан Калмирза, 4. Дамир Касабулат, 5. Лев Кургин, 6. Адилет Садубеков, 15. Мансур Биркурманов, 17. Азамат Туякбаев, 20. Йеркин Тапалов, 25. Алекнадър Широбоков, 32. Адлан Нургалиев, 59. Данияр Ташпулатов, 81. Исмаил Бекболат

Треньор: Рафаел Уразбахтин

Подробности вижте във видеото!

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Кайрат Алмати #ПФК ЛЕВСКИ

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