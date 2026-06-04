Кирил Котев: Идеята е да сме готови за Лига на нациите

Техническият директор на БФС Кирил Котев говори пред журналисти преди заминаването на националния отбор на България за Молдова. Приятелският мач ще се състои в петък от 20:00 часа и ще бъде предаван пряко в ефира на БНТ 3. Студиото започва 30 минути по-рано.

„Отиваме да покажем по-добра игра и да успеем да си вкараме положенията. Настроението след загуба (от Черна гора) не е мното приятно. Като цяло в мача имаше доста положителни неща, но липсваше гола. Но такива мачове като този с Черна гора, ние не трябва да ги губим, а да си реализираме положенията“, сподели Котев.

Бившият защитник е категоричен, че очаква „трикольорите“ да спечелят петъчната контрола.

„Вдигаме главите и очакваме победа в Молдова. Подготвени сме за този мач, но идеята е да сме готови за Лига на нациите. Имаме отсъстващи футболисти, сега в последния момент отпадна и Никола Илиев. Но всички, които са тук, заслужават да са тука и трябва да се възползват от тази възможност. Защото се дава голям шанс, за да могат да попаднат в официалните мачове и да бъдат и тогава част от отбора“, подчерта директорът.

„Трябва да има търпение. Няма как изведнъж да станат нещата. Виждате, че от най-долу се правят големи промени – и в лигата, и академии, и категоризация, която следва. Много неща, промени. И стъпка по стъпка надграждаме и чакаме добри резултати“, обясни още Котев.

Попитан дали е видял ваканционно настроение в тима, той отговори:

„Фуболистите и в първия мач подходиха сериозно. Имахме доста ситуации, надявам се и сега да го напрявят. Сигурен съм, че ще го сторят и във втората среща. Всеки ще иска да се докаже, все пак това е последен мач преди Лигата на нациите. Разбирам, че са изморени, но все пак играеш за България“, сподели Котев

„Във всеки мач се дава шанс на млади футболисти, ние сме доволни от влагането им. Вижда се, че надграждаме, наясно сме, че няма как да стане изведнъж. Резултатите ще дойдат. Който си заслужи, ще играе за националния отбор. Не може да са само млади, всъщност. Надявам се сега да постигнем и положителен резултат, който да ни даде допълнително самочувствие за есенните мачове“, заяви Котев.

България е в група С4 на турнира на УЕФА Лига на нациите заедно с отборите на Исландия, Естония и Люксембург, като започва участието си с две домакинства на последните два тима в края на септември.