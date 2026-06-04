Никола Илиев отпадна от групата на България за мача с Молдова

Футболистът на Ботев (Пловдив) Никола Илиев отпадна от сметките на националния отбор за предстоящия приятелски двубой срещу Молдова в петък. Срещата може да гледате пряко в ефира на БНТ 3 от 20:00 часа, като студиото стартира 30 минути по-рано.

Делегацията на България замина днес за Кишинев с чартърен полет. Двубоят ще бъде последната проверка преди старта на Лигата на нациите през септември.

Илиев е получил мускулно разтежение на бедрото по време контролата с Черна гора в понеделник и решението на селекционера на тима Александър Димитров е да го освободи от лагера. Предвид краткото време до мача в Кишинев, заместник няма да му бъде търсен. От тази група той е единственият с травма след поражението от Черна гора.

Александър Димитров повика доста нови лица или такива футболисти, които в миналото са били част от отбора заради вълна от контузии. Припомняме, че с травми са Кирил Десподов, Филип Кръстев, Илия Груев, вратарят Димитър Митов, а защитникът и един от капитаните на тима Петко Христов е извън състава по предварително споразумение с щаба.