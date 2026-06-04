Промени в законите за нефтения сектор и насърчаването на инвестициите ще бъдат разгледани в НС

Депутатите ще разгледат промени в законите за нефтения сектор и насърчаването на инвестициите.

Според първия законопроект се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на дружества, опериращи в сектора на критическата инфраструктура и търговията с нефтопродукти.

Законпроектът за насърчаване на инвестициите предвижда създаване на координационен съвет по инвестициите към МС, който да подпомага формирането и провеждането на инвестиционна политика в държавата.