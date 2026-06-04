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Промени в законите за нефтения сектор и насърчаването на инвестициите ще бъдат разгледани в НС

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Депутатите ще разгледат промени в законите за нефтения сектор и насърчаването на инвестициите.

Според първия законопроект се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на дружества, опериращи в сектора на критическата инфраструктура и търговията с нефтопродукти.

Законпроектът за насърчаване на инвестициите предвижда създаване на координационен съвет по инвестициите към МС, който да подпомага формирането и провеждането на инвестиционна политика в държавата.

#нефтопродукти #НС #закони #депутати

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