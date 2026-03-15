Холивуд се готви за нощта на наградите "Оскар"

Броени часове остават до най-бляскавото събитие на годината – Холивуд се готви за наградите "Оскар". Церемонията по раздаване на филмовите отличия обещава да бъде изпълнена с изненади. Тази година, макар сред номинираните да има изявени фаворити, до последния момент някои от категориите остават непредвидими. "Оскар"-ите ще бъдат връчени при засилени мерки за сигурност заради войната в Иран, а очакванията са силни политически послания да не липсват и от сцената.

Червеният килим е опънат, огромните статуетки са на мястото си, сценарият е написан - Холивуд е готов за най-важните си награди. За 98-и път най-добрите в света на киното ще бъдат отличени с "Оскар" – мястото, където ще се леят сълзи от радост и разочарование, отново е Долби Тиатър в Лос Анджелис.

10 са филмите, които ще се борят в категорията за "Най-добър" и макар Академията понякога да е изненадвала с решението си, малка е вероятността победител да бъде "Формула 1" с Брад Пит например. Всички погледи са насочени към получилия рекордните 16 номинации хорър "Грешници" и политическия трилър "Битка след битка" с Леонардо ди Каприо и Шон Пен.

Тим Ричардс, кинокритик: "Грешници" безспорно е фаворит, но силното послание на "Битка след битка" и уникалните роли, които правят актьорите му, ме карат да мисля, че това ще бъде победителят."

И Ди Каприо, и Пен са сред фаворитите съответно за главна и поддържаща мъжка роля, но срещу тях се изправят имена като Майкъл Б. Джордан, Тимъти Шаламе и Стелан Скарсгард. Шансовете на Шаламе се смятат за намелели след изказването му, че никой не се интересува от опера и балет.

Почти сигурна ще бъде победата на актрисата Джеси Бъкли за ролята ѝ в "Хамнет". Предрешена изглежда и битката при режисьорите.

Иън Сандуел, кинокритик: "Всичко сочи към Пол Томас Андерсън, който обра почти всички награди, включително тази на гилдията на режисьорите. А в 100-годишната им история само 8 пъти победителят не е взимал и "Оскар". Аз обаче бих искал Раян Куглър да бъде отличен за "Грешници" - от една страна би бил първият режисьор, отличен за хорър, но най-вече първият чернокож."

За втора поредна година водещ на "Оскар"-ите ще бъде Конън О'Брайън. Въпреки войната в Иран и нестихващите критики срещу имиграционните власти в Съединените щати, О'Брайън обещава по-малко политика и повече смях на сцената. Дали и победителите, които са помолени да говорят не повече от 45 секунди, ще бъдат на същото мнение, ще научим тази нощ.

