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Астрономи откриха екзопланети с магнитни полета

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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астрономи откриха екзопланети магнитни полета
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Наблюдавайки ветровете на седем големи и горещи газови екзопланети, астрономите откриха най-категоричните доказателства до момента, че планетите извън нашата Слънчева система притежават магнитни полета – точно както Земята и още пет планети в Слънчевата система, съобщи Ройтерс.

Откритието е направено с телескопи в Чили и Хавай. То задълбочава познанията за екзопланетите, като доказва, че някои от тях имат поне една ключова прилика с планетите в Слънчевата система. Тази характеристика е налична при шест от осемте планети в Слънчевата система. Магнитното поле е невидимо силово поле. То се ражда от въртенето на планетата и движението на електропроводим материал в нейното разтопено метално ядро. Проучените газови гиганти не могат да поддържат живот, но наличието на такова поле е сред най-важните фактори, които правят скалисти планети като Земята обитаеми, допълва Ройтерс.

Всяка от тези екзопланети обикаля изключително близо до своята звезда. Подобно на Луната спрямо Земята, те са приливно заключени – едната им страна е в постоянен ден, а другата потъва във вечна нощ. Този тип светове се наричат „горещи Юпитери“. Те приличат по размери и състав на най-голямата планета в Слънчевата система, но са много по-горещи. Масата на седемте изследвани планети варира от една до над три юпитерови маси. Поради огромната температурна разлика, мощни ветрове връхлитат от нажежената дневна към ледената нощна страна. Всички те се намират по-близо до своите звезди, отколкото Меркурий до Слънцето, което обяснява изпепеляващите температури в атмосферите им.

„Логично е да очакваме, че на по-горещите планети ще духат по-силни ветрове. Колкото повече енергия постъпва в една система, толкова по-бурни стават ветровете. Ние обаче наблюдаваме точно обратното“, казва астрономът Джулия Зайдел от лабораторията „Лагранж“ към Обсерваторията на Лазурния бряг във френския град Ница, ръководител на изследването.

„Именно при най-горещите планети ветровете, които смесват атмосферата, са най-слаби. Това е наистина странно на фона на всичко, което знаем за поведението на атмосферите“, споделя Зайдел. „Това означава, че огромната енергия, която звездата предава на планетарната атмосфера, трябва да се освобождава по друг начин. Единствената възможност атмосферата да се забави толкова рязко и бързо е чрез магнитното поле и неговото взаимодействие с движещите се заредени частици в нея“, допълва тя.

Скоростта на ветровете на тези седем екзопланети достига до 25 000 км/ч, което превъзхожда дори бурите на Юпитер. Тъй като повечето тела в Слънчевата система имат магнитни полета, за учените не е изненада, че такива съществуват и отвъд нея. Досега обаче липсваха неоспорими доказателства за това, допълва Ройтерс.

Магнитното поле на Юпитер остава най-мощното в Слънчевата система. Полетата на откритите екзопланети са по-слаби от неговото, но са напълно съпоставими с тези на останалите планети в Слънчевата система. У нас глобално магнитно поле генерират Меркурий, Земята, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Единствено Венера и Марс нямат такова, макар че Ганимед (спътник на Юпитер) и нашата Луна (в далечното минало) също са имали свои собствени полета.

Тази невидима защита е ключова за дългосрочното запазване на атмосферата. Марс например е притежавал магнитно поле, но след изстиването на ядрото му преди милиарди години го е загубил. Резултатът днес е тънка атмосфера и суров, пустинен пейзаж.

# екзопланети #астрономи #Космос

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