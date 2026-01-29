Учени откриха кандидат за екзопланета, подобна на Земята

Учени наблюдаваха небесно тяло, което може би е екзопланета, подобна на Земята, която се намира на около 146 светлинни години разстояние от нас, предаде сайтът на НАСА, позовавайки се на публикация в изданието The Astrophysical Journal Letters.

Предполага се, че става дума за скалиста планета, малко по-голяма от Земята, обикаляща около звезда, подобна на Слънцето. Тя е идентифицирана от международен екип учени чрез анализ на данни от космическия телескоп K2 на NASA.

Орбиталният период на небесното тяло, разглеждано като „кандидат-планета“ в очакване на допълнително потвърждение, вероятно е подобен на земния и е около една земна година. Планетата, обозначена като HD 137010 b може да попада точно във външната част на „обитаемата зона“ на своята звезда. Това орбитално разстояние при подходяща атмосфера би могло да позволи образуването на молекулата на водата и съществуването на вода в течна форма на повърхността на планетата.

Планетите, които обикалят около звезди извън Слънчевата система, се наричат екзопланети. И това може да се окаже първата екзопланета с характеристики, подобни на тези на Земята, която от наша гледна точка пресича диска на звезда, подобна на Слънцето, и в същото време е достатъчно близо и достатъчно ярка, за да се направят необходимите последващи наблюдения, пишат от НАСА.

Количеството топлина и светлина, което предполагаемо планетата получава от своята звезда, е по-малко от една трета от това, което Земята получава от Слънцето. Въпреки че е от звезден тип, подобен на нашето Слънце, звездата HD 137010, около която обикаля планетата, е по-хладна и по-слаба. Това би могло да означава, че температурата на повърхността на планетата не е по-висока от минус 68 градуса по Целзий. За сравнение - средната температура на повърхността на Марс е около минус 65 градуса.

Изследователите трябва да наблюдават още един транзит – тоест да изчакат преминаването на обекта HD 137010 b пред диска на неговата звезда. Чак тогава ще могат да обявят, че небесният обект е планета. Дотогава той се приема само като кандидат-планета, се казва също в проучването. Ако предположенията бъдат потвърдени, това ще бъде единственият известен скалист свят в обитаемата зона на звезда, подобна на Слънцето, посочват още от НАСА.

Екипът, наблюдаващ потенциалната екзопланета, е ръководен от докторанта по астрофизика Александър Венър от Университета на Южен Куинсланд, Австралия, който в момента работи в Института по астрономия „Макс Планк“, Германия.